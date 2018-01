BATHURST, N.-B. — Filip Zadina a dénoué l’impasse alors qu’il restait moins d’une minute à jouer en troisième période et les Mooseheads d’Halifax ont tenu le fort pour l’emporter 6-5 face au Titan de l’Acadie-Bathurst, dimanche, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Raphael Lavoie a touché la cible à deux reprises en plus de récolter deux mentions d’assistance pour les Mooseheads (26-10-5), qui ont bien failli se faire jouer un tour par le Titan en troisième période. Maxime Fortier, un but et deux aides, Ben Higgins et Connor Moynihan ont complété la marque. Blade Mann-Dixon a repoussé 42 des 47 tirs dirigés vers lui.

Olivier Galipeau a mené le Titan (21-12-8) grâce à une récolte de deux buts et une mention d’assistance. German Rubtsov, un but et deux aides, Cole Rafuse et Jeffrey Truchon-Viel ont également fait bouger les cordages. Evan Fitzpatrick, qui a bloqué 18 tirs, a été contraint de céder sa place en troisième période à son coéquipier Joseph Murdaca, qui a réalisé quatre arrêts.

Les Mooseheads ont rapidement pris les devants 4-0 au début du deuxième engagement, grâce notamment à deux buts de Lavoie.

Le Titan n’a cependant pas baissé les bras et les hommes de Mario Pouliot ont inscrit quatre buts au troisième vingt afin de créer l’égalité 5-5.

Avec 48 secondes à faire en troisième période, Zadina, de retour du Championnat mondial de hockey junior, a profité d’un cafouillage du Titan en sortie de zone pour déjouer Murcada d’un tir des poignets, procurant la victoire aux siens.

Wildcats 2 Islanders 4

Pierre-Olivier Joseph a récolté un but et deux mentions d’assistance pour permettre aux Islanders de Charlottetown de défaire les Wildcats de Moncton 4-2.

Brett Budgell, Sam King et Pascal Aquin, dans un filet désert, ont également touché la cible pour les Islanders (24-12-2).

Gabriel Sylvestre et Anderson MacDonald ont répliqué chez les Wildcats (16-19-7).

Matthew Welsh a repoussé 27 rondelles pour les Islanders, tandis que son vis-à-vis, Mark Grametbauer, a bloqué 26 tirs.

Les Islanders ont profité d’une occasion en 11 opportunités en avantage numérique et les Wildcats n’ont marqué aucun but en neuf occasions.

Cataractes 4 Armada 2

Vasily Glotov a marqué son 18e but de la saison lors d’un avantage numérique et les Cataractes de Shawinigan ont enfilé quatre buts sans riposte pour vaincre l’Armada de Blainville-Boisbriand 4-2.

Antoine Demers, Jan Drozg et Leon Denny ont pris part à la remontée des Cataractes (13-27-1), qui tiraient de l’arrière 1-0 après 20 minutes de jeu. Mathieu Bellemare a quant à lui repoussé 28 tirs.

Charles-Antoine Giguere et Samuel Leblanc ont fait bouger les cordages pour l’Armada (27-9-2), tandis que Mikhail Denisov a réalisé 26 arrêts.

Les Cataractes ont profité de deux pénalités décernées à Joël Teasdale et Rémy Angleheart pour inscrire deux buts à moins d’une minute d’intervalle au deuxième engagement. La troupe de Joël Bouchard n’a pas été en mesure de capitaliser lors de trois supériorités numériques.

Drakkar 2 Screaming Eagles 5

Declan Smith a enfilé l’aiguille en désavantage numérique, Kyle Jessiman a repoussé 18 des 20 rondelles dirigées vers lui et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 5-2.

Jordan Ty Fournier, Isiah Campbell et Shaun Miller, dans un filet désert, ont également fait mouche pour les Screaming Eagles (18-18-4).

Jordan Martel et Édouard St-Laurent ont trompé la vigilance de Jessiman du côté du Drakkar (17-19-3). Après avoir accordé trois buts en 26 tirs en 25:25, Justin Blanchette a cédé sa place à Xavier Bolduc devant le filet. Ce dernier a bloqué 22 tirs par la suite.

Les Screaming Eagles ont profité d’une occasion alors qu’ils avaient l’avantage d’un homme sur la glace et ils ont également fait mouche en désavantage numérique, tandis que le Drakkar n’a pas profité de l’une des cinq opportunités.

Voltigeurs 2 Huskies 1 (Fus.)

Xavier Simoneau et Cédric Desruisseaux ont marqué en tirs de barrage et les Voltigeurs de Drummondville ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 2-1.

Après un premier arrêt du gardien des Huskies Samuel Harvey, Simoneau est Desruisseaux ont touché la cible pendant qu’Olivier Rodrigue fermait la porte.

Patrik Hrehorcak a ouvert le pointage pour les Huskies, en deuxième période, et Robert Lynch a permis aux Voltigeurs de créer l’égalité, au troisième vingt.

Rodrigue a signé une troisième victoire de suite pour les Voltigeurs grâce à une performance de 33 arrêts. Harvey n’a rien eu à se reprocher dans la défaite, lui qui a repoussé 42 lancers.

Remparts 3 Saguenéens 4 (Prol.)

Kevin Klima a enfilé l’aiguille dès la 18e seconde de la prolongation et les Saguenéens de Chicoutimi ont battu les Remparts de Québec 4-3.

Klima a accepté une passe de Jérémy Groleau avant de tromper la vigilance de Dereck Baribeau.

En retard 3-1 en troisième période, les Saguenéens ont créé l’égalité grâce à deux buts de Jérémy Fortin. Morgan Nauss a aussi marqué pour l’équipe locale.

Christian Huntley, Andrew Coxhead et Matthew Boucher ont fait bouger les cordages pour les Remparts, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs trois derniers matchs.

Le gardien recrue Alexis Shank a cédé trois fois sur 19 tirs devant le filet des Saguenéens. Baribeau a stoppé 26 tirs pour les Remparts.

Olympiques 1 Foreurs 3

Ivan Kozlov a inscrit le but vainqueur à 6:34 du troisième engagement et les Foreurs de Val-d’Or ont eu le dessus sur les Olympiques de Gatineau au compte de 3-1.

Kozlov et Nicolas Ouellet ont tous les deux amassé un but et une mention d’assistance pour les Foreurs, qui ont rebondi après avoir subi une raclée de 11-3 contre les Voltigeurs, samedi. Nathan Hudgin a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Metis Roelens a inscrit un premier but en carrière dans la LHJMQ, au deuxième vingt, mais ce fut le seul moment de réjouissance des Olympiques, qui ont perdu leurs deux dernières parties.

La recrue Mathieu Marquis a remporté une première victoire dans le circuit Courteau grâce à 29 arrêts pour les Foreurs. Creed Jones, une recrue des Olympiques qui disputait un premier match dans la LHJMQ, a alloué deux buts sur 23 lancers.

Phoenix 2 Tigres 1 (Prol.)

Nicolas Poulin a tranché en prolongation et le Phoenix de Sherbrooke a défait les Tigres de Victoriaville 2-1.

Poulin a marqué son 18e but de la saison, sans aide, à 1:48 de la période supplémentaire. Il avait aussi noirci la feuille de pointage pour le Phoenix, au second tiers.

Félix Lauzon a propulsé les Tigres en avant en deuxième période, mais l’attaque n’a pas été en mesure de casser les jambes de ses adversaires.

Reilly Pickard a gagné un premier match dans l’uniforme du Phoenix et il a bloqué 31 tirs. Etienne Montpetit a pour sa part encaissé un premier revers dans l’uniforme des Tigres, malgré 25 arrêts.