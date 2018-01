GREEN BAY, Wis. — Brian Gutekunst est le nouveau directeur général des Packers de Green Bay après avoir occupé le poste de directeur du personnel des joueurs au cours des deux dernières saisons.

Il succède à Ted Thompson, qui demeure avec l’organisation dans un rôle de conseiller senior. Les Packers ont précisé que Gutekunst aura la responsabilité de toutes les décisions concernant les effectifs, y compris le repêchage et le marché des joueurs autonomes.

Les Packers (7-9) ont connu une saison ponctuée par les blessures. Ils ont terminé avec une fiche perdante et raté les éliminatoires pour la première fois depuis 2008.

Gutekunst fait partie de l’organisation depuis près de deux décennies après avoir été embauché en 1998 par Ron Wolf.

Le club a également offert une promotion à Russ Ball, qui agira désormais comme vice-président et directeur des opérations football. Ball a été l’expert des questions du plafond salarial et négociateur en chef à titre de vice-président administration et finance.

C’est le président Mark Murphy qui a annoncé ces promotions. Gutekunst, Ball et l’entraîneur-chef Mike McCarthy relèvent directement de Murphy.