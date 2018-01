Les Blackhawks de Chicago ont soumis le nom du vétéran défenseur Cody Franson au ballottage, selon ce qu’a appris l’Associated Press d’une personne au fait de la décision.

Cette personne a requis l’anonymat puisque les Hawks n’ont pas annoncé la décision prise aux lendemains de la victoire de 4-1, à laquelle Franson n’a pas participé. Franson avait disputé les quatre matchs précédents après en avoir raté sept en raison d’une blessure.

Le vétéran de neuf saisons a signé un contrat d’un an, 1 million $ US avant le début de la campagne. Il a marqué un but et récolté sept points en 23 matchs.

Les Hawks ont aussi rappelé l’attaquant Tomas Jurco de leur club-école de Rockford, où ils ont cédé l’attaquant John Hayden.