BOUCHERVILLE, Qc — Après n’avoir accordé que deux buts en trois rencontres, le gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda Samuel Harvey a été choisi joueur de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Harvey a commencé sa semaine de travail en blanchissant les Tigres de Victoriaville 3-0 sur 26 arrêts, avant de repousser 24 tirs samedi contre les Olympique de Gatineau, dans un gain de 3-1.

Le lendemain, Harvey a stoppé 42 lancers en 65 minutes pour permettre aux Huskie de récolter un point dans une défaite de 2-1 en tirs de barrage devant les Voltigeurs de Drummondville.

Le gardien de 19 ans a ainsi conclu sa semaine de travail avec une moyenne de but alloué de 0,65 et un taux d’efficacité de ,979. Il occupe le premier rang de la LHJMQ dans ces deux statistiques avec 2,13 et ,930, respectivement.

Il a devancé au scrutin l’attaquant des Mooseheads de Halifax Raphaël Lavoie, ainsi que le gardien de but des Islanders de Charlottetown Matthew Welsh.