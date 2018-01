NEW YORK — Le releveur suspendu Jenrry Mejia et les Mets de New York ont convenu d’un pacte d’une saison d’une valeur de 1,729 million $ US, une somme que le lanceur ne touchera pas en raison de ses trois tests antidopage positifs.

Même si Mejia a été banni à vie du baseball en février 2016, les Mets ont conservé ses droits. Les termes du contrat correspondent à la baisse maximum de salaire de 30 pour cent par rapport aux 1,976 million $ qu’il a touchés l’an dernier.

Selon l’entente sur le dopage du Baseball majeur, les joueurs suspendus ne touchent pas leur salaire.

Mejia a été suspendu une première fois pour 80 rencontes le 11 avril 2015, après un test échoué pour utilisation de stanozolol. Il avait alors admis avoir utilisé ce produit populaire chez les haltérophiles.