PHILADELPHIE — Pour la première fois, une équipe classée première pour les éliminatoires est considérée négligée à son premier match, dans la NFL.

Ça reflète ce que Carson Wentz représente pour les Eagles (13-3). Les Falcons d’Atlanta (11-6) seront favoris par deux points et demi samedi, à Philadelphie (16h30).

«Ça n’a pas d’importance, estime l’ailier espacé Torrey Smith, des Eagles. Nous sommes meilleurs que ça, mais il faut le montrer.»

Depuis que Wentz s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche, le 10 décembre, les Eagles ont montré une fiche de 2-1 avec le quart réserviste, Nick Foles.

Foles a bien fait pendant cinq quarts, mais il a peiné lors des cinq suivants. Comme plusieurs joueurs réguliers, il a obtenu congé lors des trois derniers quarts du dernier match de la saison régulière, la veille du Jour de l’an.

Ceux qui établissent les cotes ont été peu impressionnés du rendement global, sans Wentz, mais les Eagles ne vont pas s’en faire avec ça.

«Je ne porte pas attention à ce que les gens disent, a dit le secondeur Dannell Ellerbe. Ce n’est jamais ça qui nous guide vers une victoire.»

Les Falcons viennent de battre les Rams 26-13 à Los Angeles. Ils ont atteint les séries en s’imposant à domicile à leur dernier match en saison régulière, contre les Panthers de la Caroline.

Atlanta n’a fini que 15e pour la moyenne de points par match (et Philadelphie troisième), mais les Eagles ne vont pas prendre l’attaque adverse à la légère.

«Ils ont beaucoup de munitions, rappelle le coordonnateur défensif des Eagles, Jim Schwartz. Ça va bien au-delà de Julio Jones et Matt Ryan (deuxième de la ligue pour les verges de réceptions et sixième pour les verges aériennes, respectivement). L’ailier rapproché Austin Hooper joue très bien, et ils ont un duo de demis offensifs de toute première classe (Devonta Freeman et Tevin Coleman). Nous allons avoir plusieurs défis à relever.»