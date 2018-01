METAIRIE, La. — Pour l’entraîneur-chef des Saints de La Nouvelle-Orléans, Sean Payton, et ses joueurs, il ne faudrait peut-être pas qualifier de revanche leur retour au Minnesota.

Seize parties ont été jouées depuis la première semaine d’activités, au cours de laquelle les Saints ont eu besoin d’un touché tard en fin de match pour réduire à 10 points la marge victorieuse des Vikings.

Les Saints ont perdu plusieurs joueurs en raison de blessures, d’autres joueurs se sont développés au point d’avoir un rôle important au sein de la formation. La chimie a pris forme et le personnel d’entraîneurs est plus apte à utiliser les forces de leurs joueurs tout en camouflant leurs faiblesses.

Le résultat fut un championnat de la section Sud de l’Association Nationale et une victoire au premier tour éliminatoire.

«Il y a des similitudes quant au schéma de jeu, mais quand tu traverses une saison complète et que tu regardes les blessés, il y a huit ou neuf joueurs réguliers qui ont disputé le premier match et qui n’y seront pas pour celui-ci, a indiqué Payton, lundi. Ce que tu veux devenir prend forme plus la saison avance.»

En tout, ce sont sept joueurs qui étaient partants au Minnesota qui manqueront à l’appel ce week-end. Le porteur de ballon Adrian Peterson a été échangé après quatre matchs. Six autres sont blessés: le garde à gauche Andrus Peat, le bloqueur à droite Zach Strief, l’ailier défensif Alex Okafor, les secondeurs A.J. Klein et Alex Anzalone ainsi que le demi de sûreté Kenny Vaccaro.

De plus, le demi inséré Coby Fleener, un régulier à l’attaque depuis le début de la campagne, est sur la liste des blessés.

Alors que Payton discutait des aspects notoires de l’évolution des Saints cette saison, il a d’abord souligné «le nombre de joueurs qu’il a fallu remplacer et les nouveaux visages qui ont élevé leur jeu d’un cran».

Payton a complimenté les secondeurs Craig Robertson et Manti Te’o, qui ont eu une plus grosse charge de travail. Robertson a enregistré deux sacs, deux interceptions, cinq plaqués pour des pertes et il a provoqué un échappé en plus d’en récupérer un. Te’o a réalisé ou aidé à réaliser 62 plaqués, dont sept pour des pertes.

Payton a aussi nommé le demi inséré Josh Hill, le garde Senio Kelemete, le demi de coin P.J. Williams et le centre arrière Zach Line. Hill a d’ailleurs réussi un touché et des attrapés importants lors de la victoire des Saints contre les Panthers de la Caroline, au premier tour des séries. Line, qui a également inscrit un touché contre les Panthers, ne faisait pas partie de la formation régulière jusqu’au 4 octobre.

La contribution de ces joueurs a été «la chose la plus importante» pour Payton.

La défensive des Saints s’est notamment améliorée depuis la défaite contre les Vikings, alors que la formation de La Nouvelle-Orléans avait alloué 470 verges en neuf premiers jeux en troisième essai.

«Nous jouons ensemble depuis un bon moment alors nous connaissons les forces et les faiblesses des autres. Nous savons comment jouer ensemble et nous savons ou les joueurs se trouveront sur le terrain. Nous sommes plus confiants», a insisté Te’o.

L’attaque des Saints a aussi évolué, surtout avec l’émergence du porteur de ballon Alvin Kamara. Il a amassé 728 verges et huit touchés au sol, 826 verges et cinq touchés par la passe en plus de retourner un botté d’envoi pour un majeur. Kamara devrait être considéré pour le titre de recrue de l’année.

Pendant ce temps, le receveur Ted Ginn, qui était principalement une menace en profondeur pour les Saints lorsqu’ils l’ont acquis pendant la saison morte, a développé une belle chimie avec le quart Drew Brees. Il est aussi à surveiller parce qu’il a été en mesure d’aller chercher d’importants premiers essais sur des tracés plus courts.