CHARLOTTETOWN — Derek Gentile a amassé un but et deux mentions d’assistance et les Islanders de Charlottetown ont battu le Drakkar de Baie-Comeau 4-1, lundi soir, au EastLink Centre.

Gentile, qui a été acquis des Remparts de Québec à la date limite des échanges, a fait bonne impression de ses nouveaux partisans, lui qui disputait un premier match dans l’uniforme des Islanders.

En première période, Gentile s’est amené en zone adverse et il a déculotté le défenseur Olivier Desjardins avant de décocher un tir anodin qui s’est tout de même faufilé entre les jambières de Justin Blanchette. L’attaquant de la Nouvelle-Écosse a ensuite amorcé un bel échange à trois qui s’est terminé par un but de Sullivan Sparkes.

À mi-chemin au deuxième engagement, le Drakkar a profité d’un avantage numérique pour réduire l’écart. Jordan Martel est sauté sur un retour de lancer de Bradley Lalonde pour inscrire un 24e but cette saison.

Les Islanders ont cependant retrouvé leur avance de deux buts moins de quatre minutes plus tard, quand Saku Vesterinen a mis la touche finale à une séquence qu’il avait lui-même orchestrée en entrée de zone. Gentile a récolté son troisième point de la rencontre.

Pascal Aquin a scellé l’issue de la partie dans un filet désert et les Islanders de Charlottetown ont signé un troisième gain consécutif. Le Drakkar a quant à lui perdu ses deux derniers matchs.

Le gardien recrue Dakota Lund-Cornish a effectué 30 arrêts devant le filet des Islanders. Blanchette a été occupé entre les poteaux du Drakkar et il a cédé trois fois sur 39 lancers, dans la défaite.