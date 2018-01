NEW YORK — DeMar DeRozan a réussi le jeu déterminant vers la fin de la prolongation, lundi, permettant aux Raptors de Toronto de l’emporter 114-113 face aux Nets de Brooklyn.

Mais au-delà de cette victoire, une cinquième de suite, les Raptors vont espérer que la blessure subie en fin de match par Kyle Lowry ne soit pas trop sévère.

Après une dure collision près du panier, avec Quincy Acy mais surtout Joe Harris, il est violemment tombé au sol, avec 1:09 au cadran en prolongation.

Lowry a d’abord paru blessé au dos, mais il semblait ensuite que c’est la jambe gauche qui a été affectée. Lowry a dû recevoir de l’aide pour quitter le terrain, porté par Jonas Valanciunas et Lucas Nogueira.

Lowry se classe deuxième des Raptors avec 16,2 points par match, en moyenne.

DeRozan a inscrit 35 points; à ses cinq derniers matches, sa moyenne à ce chapitre est 33,4. Il a donné l’avance finale aux Raptors avec un panier de courte distance et un lancer franc, avec 26,1 secondes à écouler.

Valanciunas a fourni 21 points et 13 rebonds. Lowry a inscrit 18 points, tandis que Serge Ibaka a obtenu 11 points, 12 rebonds, six blocs et deux vols.

La troupe de Dwane Casey va rejouer dès mardi, en accueillant le Heat de Miami.

Spencer Dinwiddie a mené les Nets avec 31 points – un sommet personnel, ainsi que son troisième match d’affilée avec 20 points ou plus.

Allen Crabbe l’a épaulé avec 20 points, dont le tir en foulée qui a fait 107-107, avec 9,3 secondes à disputer au quatrième quart.

Dinwiddie a réussi un tir en foulée avec 40 secondes à écouler en prolongation, donnant les devants 113-111 aux Nets. DeRozan a toutefois eu le dernier mot.

Les Raptors ont porté leur fiche en temps supplémentaire à 2-0 cett saison. Le 1er janvier, ils ont eu raison des Bucks par quatre points.

Chez les Nets, les trois dernières défaites ont été subies par trois, deux et un seul point, dans cet ordre.