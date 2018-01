HOBART, Australie — La tenante du titre Elise Mertens a vaincu Beatriz Haddad Maia 6-4, 6-4, mardi, et a accédé aux quarts de finale du tournoi de Hobart.

Mertens, alors 127e joueuse mondiale, avait dû franchir les qualifications en 2017 à Hobart avant d’effectuer un parcours parfait et d’enlever le titre. Elle affrontera soit Monica Niculescu, finaliste l’an dernier, ou l’Américaine Varvara Lepchenko pour une place en demi-finale.

Mertens demeure la seule tête de série dans sa moitié de tableau et l’une des trois dernières toujours en compétition dans ce tournoi.

Irina-Camelia Begu, no 6, et Katerina Siniakova, no 8, ont rejoint Alizé Cornet, no 2, et Sorana Cristead, no 3, parmi les éliminées du premier tour.

Mihaela Muzarnescu a obtenu son billet pour les quarts de finale à la suite de sa victoire contre Anna-Lena Friedsam 7-5, 6-4 en deuxième ronde.

Lors d’autres matchs du premier tour, l’Américaine Alison Riske a défait Siniakova 2-6, 6-3, 7-5 tandis que Niculescu a vaincu Begu 6-3, 6-2.