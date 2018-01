FLACHAU, Autriche — La séquence victorieuse de Mikaela Shiffrin est menacée à la Coupe du monde de Flachau, où l’Autrichienne Bernadette Schild mène après la première manche du slalom.

Invaincue en quatre courses en 2018, l’Américaine, championne olympique de la discipline, a eu du mal à trouver son rythme et a terminé cette manche 37 centièmes derrière Schild, qui a franchi la distance en 55 secondes ,61 centièmes. (55,61).

La Suédoise Frida Hansdotter est troisième, 74 centièmes derrière.

La Canadienne Erin Milzynski est neuvième, mais accuse plus de deux secondes de retard sur la meneuse. Ses compatriotes Laurence St-Germain et Roni Remme n’ont pas complété la manche, tout comme la Slovaque Petra Vlhova et la Suissesse Wendy Holdener, qui menacent Shiffrin au classement de la Coupe du monde.

Shiffrin est en quête d’une 41e victoire en carrière.