MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a conclu une entente de deux saisons avec le Sénégalais Clément Diop et un pacte d’une saison avec le Québécois Jason Beaulieu, deux gardiens.

Diop, 24 ans, a été choisi par l’Impact lors du repêchage des joueurs disponibles de la MLS, le 13 décembre. L’athlète de six pieds un et 165 livres a obtenu 17 départs avec le Galaxy de Los Angeles (dont 15 en 2017), signant deux blanchissages.

«Clément a montré un réel désir de venir à Montréal, mentionne le directeur technique de l’Impact, Adam Braz. Il ajoutera de la profondeur. Nous avons également suivi les progrès de Jason dans la NCAA. Nous sommes très contents d’offrir cette chance à un autre joueur formé au club. Il est prêt à se joindre au groupe et à se battre pour gagner et garder sa place au sein de l’équipe.»

Né à Paris de parents sénégalais, Diop a choisi de représenter le Sénégal l’an dernier, prenant part à un premier match avec les Lions de la Teranga le 5 juin, contre l’Ouganda. Il a aussi été appelé pour des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2018 de la FIFA en Russie. Il a représenté la France avec le club des moins de 19 ans.

«Je suis très heureux de me joindre à l’Impact et de participer au projet de (l’entraîneur-chef) Rémi Garde, a dit Clément Diop. Je veux aider le club à atteindre ses objectifs.»

Beaulieu, 23 ans, a été formé à l’Académie de l’Impact de 2011 à 2013, aidant notamment l’Impact U21 à atteindre la finale de la Ligue canadienne de soccer en 2012, après avoir réussi 11 blanchissages pendant la saison.

Athlète de six pieds quatre et 200 livres, il a disputé les quatre dernières saisons avec les Lobos de l’Université du Nouveau-Mexique, disputant 69 matches. Il a inscrit 34 victoires, 22 défaites et 11 matches nuls, avec 22 blanchissages.

«Je suis très heureux de commencer ma carrière professionnelle chez moi, à Montréal, a confié Beaulieu. Ce sera un grand honneur de porter à nouveau les couleurs du club.»