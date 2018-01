NASHVILLE — Le secondeur des Titans du Tennessee Derrick Morgan a dit qu’il avait légèrement perdu le fil.

Tous les joueurs sur les lignes de côté des Titans ont célébré.

Alors que quelques coéquipiers l’ont entouré, le quart Marcus Mariota est simplement resté debout en les regardant, sachant très bien qu’il venait d’aider les Titans à signer une première victoire en séries en 14 ans, à ses débuts en éliminatoires.

Le gros jeu? Pas sa première passe de touché, qu’il a bizarrement lui-même captée. Pas les premiers essais qu’il est allé chercher par la course. Non.

Cette fois, Mariota a livré la marchandise en baissant l’épaule droite pour bloquer un secondeur des Chiefs de Kansas City et permettre à Derrick Henry de gagner le premier jeu qui permettait aux Titans de confirmer leur victoire. Ceux-ci ont effacé un retard de 18 points pour battre les Chiefs 22-21.

«Tu ne vois pas souvent des quarts effectuer des blocs et se sacrifier comme ça», a affirmé Morgan, mardi.

Mariota, le gagnant du trophée Heisman en 2014, est peut-être poli et très bien élevé, c’est aussi un gagnant. Le quart de troisième année est finalement en santé et il aide les Titans à gagner, peu importe la façon. Son équipe aura maintenant rendez-vous avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les champions en titre du dernier Super Bowl.

Le bloqueur à gauche Taylor Lewan a mentionné que Mariota a réalisé de gros jeux lors des deux dernières semaines, dont une course pour un premier essai qui a confirmé la place en séries des Titans, lors de la dernière semaine d’activités.

«C’est vraiment magnifique, surtout qu’il a un caractère doux, a ajouté Lewan. Sa nature compétitive est plus grande que celle de quiconque dans notre vestiaire. Je sais qu’il veut gagner chaque match et nous sommes simplement là pour l’aider à l’accomplir.»

Âgé de 24 ans, Mariota a facilement connu la pire saison de sa carrière dans la NFL, lançant plus d’interceptions (15) que de passes de touché (13). Il a cependant réussi cinq touchés au sol, un sommet en carrière, tout en jouant avec une blessure aux ischio-jambiers qui lui a fait rater une partie en octobre.

Maintenant, Mariota se mesurera aux Patriots et à Tom Brady, dont les 25 victoires en séries constituent non seulement le plus haut total de la NFL, mais un plus haut total que Mariota (21) depuis que ce dernier a amorcé sa carrière dans le circuit.

La première visite de Mariota à Foxborough, lors de sa saison recrue, n’avait pas été un franc succès.

Les Patriots avaient réalisé trois sacs et Mariota avait complété trois de ses six passes et sa saison avait pris fin en raison d’une blessure au genou. Les Titans s’étaient inclinés 33-16 contre Brady et sa bande, le 20 décembre 2015.

Cette année, les Patriots (13-3) ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs et Brady a mené la NFL au chapitre des verges par la passe avec un total de 4577 verges.

Maintenant qu’il est en santé, Mariota est prêt à relever le défi. Il avait lancé une passe de touché victorieuse à Eric Decker, samedi, alors qu’il ne restait que 6:06 à écouler. Il s’agissait de sa cinquième poussée victorieuse de la saison et une neuvième en carrière.

«Ce gars est un joueur robuste, a indiqué le coordonnateur défensif des Patriots, Matt Patricia, à propos de Mariota. On peut le voir sur les vidéos.»

Mariota a aussi porté le ballon huit fois pour des gains de 46 verges. À deux reprises, il a gagné un premier jeu alors que les Titans faisaient face à un troisième essai en deuxième demie.

Ce bloc a aussi couronné une performance qui a montré au demi inséré des Titans Delanie Walker que son quart était finalement en santé.

«Quand il n’est pas en santé, tu ne le vois pas sortir de la pochette et esquiver des joueurs comme ça, a exprimé Walker. Ça me montre qu’il est en santé. C’est le Marcus que tout le monde connaît. Il jouait de la sorte à l’université et maintenant, les gens le voient parce qu’il évolue sous heures de grande écoute. C’est tout à fait lui.»