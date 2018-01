WASHINGTON — John Carlson, Lars Eller et Evgeny Kuznetsov ont fait bouger les cordages et les Capitals de Washington ont vaincu les Canucks de Vancouver 3-1, mardi soir, pour gagner un cinquième match de suite et un 10e consécutif à domicile.

Le gardien numéro deux Philipp Grubauer a repoussé 37 des 38 tirs dirigés vers lui pour enregistrer une troisième victoire cette saison. Les Capitals n’ont pas perdu à domicile depuis le 30 novembre et montrent une fiche de 18-2 lors de leurs 20 dernières parties à Washington.

Alex Ovechkin a obtenu une aide sur le but de Carlson et il s’est approché à quatre mentions d’assistance du plateau des 500 en carrière. Carlson, qui occupe le sixième rang parmi les défenseurs de la LNH avec 30 points, pourrait joindre Ovechkin en tant que participant au match des étoiles. La LNH annoncera les formations complètes mercredi.

Daniel Sedin a été l’unique marqueur des Canucks, qui se sont inclinés pour une cinquième fois consécutive. Jacob Markstrom a effectué 33 arrêts dans la défaite. Les Canucks revendiquent un dossier de 2-11-2 à leurs 15 derniers matchs et ils sont passés du troisième échelon de la section Pacifique au 14e et avant-dernier rang de l’Association Ouest.

Les Capitals ont mal commencé la rencontre et ils ont alloué le premier but, lorsque les Canucks évoluaient à cinq contre trois. Sedin a fait dévier un lancer de la pointe d’Alexander Edler pour tromper la vigilance de Grubauer.

L’équipe locale a répondu rapidement grâce à un but de Carlson et un tir précis d’Eller a procuré une avance de 2-1 aux Capitals après 20 minutes. Kuznetsov a fourni l’autre réussite de la partie, en deuxième période. Il a frappé la rondelle au vol au même moment que le défenseur des Canucks Erik Gudbranson voulait la repousser de l’enclave.