ST. PAUL, Minn. — Dougie Hamilton a marqué à mi-chemin en prolongation et les Flames de Calgary ont eu le meilleur sur le Wild du Minnesota au compte de 3-2, mardi soir.

Micheal Ferland et Sean Monahan ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide. Johnny Gaudreau s’est quant à lui fait complice des trois réussites des Flames, qui ont amorcé un voyage de quatre parties à l’étranger avec une quatrième victoire de suite. Mike Smith a repoussé 33 rondelles.

Mikael Granlund et Jared Spurgeon ont fait bouger les cordages pour le Wild, qui a perdu pour seulement une troisième fois à domicile au cours de ses 14 derniers matchs, dont deux fois en prolongation.

Après que Smith eut stoppé Ryan Suter en échappée, Gaudreau a été plus rapide que Jason Zucker pour récupérer la rondelle et la transporter dans l’autre zone. Gaudreau a attendu avant de repérer Hamilton, qui a décoché un puissant tir sur réception.

Il s’agissait d’un deuxième but vainqueur consécutif pour Hamilton. Il avait noirci la feuille de pointage alors qu’il ne restait que 16 secondes à jouer, samedi, dans un gain de 3-2 des Flames aux dépens des Ducks d’Anaheim.

Tirant de l’arrière 2-0 en troisième période, le Wild a finalement trouvé une façon de battre Smith quand Granlund a envoyé la rondelle par-dessus la mitaine du gardien. Le Finlandais a inscrit cinq buts à ses sept derniers matchs. Quelques minutes plus tard, Spurgeon s’est amené sur l’aile droite et il a créé l’égalité.