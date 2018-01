SAINT-LOUIS — Vincent Trocheck a récolté deux buts et une aide, menant les Panthers de la Floride vers un gain de 7-4 aux dépens des Blues de St. Louis, mardi soir.

Les Panthers ont effacé des retards de 2-0 et 3-2 pour mettre fin à une séquence de trois revers. Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov ont tous deux ajouté un but et deux mentions d’assistance alors que Colton Sceviour, Radim Vrbata et Aaron Eklad ont aussi trouvé le fond du filet. James Reimer a stoppé 26 lancers à son 15e départ de suite.

Les Blues ont perdu un troisième duel de suite contre les Panthers au Scottrade Center. Vladimir Tarasenko et Paul Stastny ont tous deux amassé un but et une mention d’aide. Colton Parayko et Tage Thompson ont aussi marqué.

Les Blues ont connu un bon départ alors que Stastny et Parayko ont enfilé l’aiguille dès les premières 8:05 du match. Ekblad et Barkov ont cependant répliqué pour les Panthers, qui ont ajouté trois buts au deuxième engagement.

Après que Tarasenko eut porté le pointage à 3-2 pour les Blues, Vrbata a permis aux Panthers de créer à nouveau l’égalité. Huberdeau a donné les devants aux siens grâce à un tir en provenance du cercle gauche et 42 secondes plus tard, Trocheck a inscrit son 16e filet de la campagne.

Sceviour a porté un dur coup aux Blues en troisième période, lorsqu’il a déjoué Carter Hutton en désavantage numérique.

Le partant des Blues Jake Allen a cédé cinq fois sur 23 lancers avant d’être remplacé par Hutton, qui a conclu l’affrontement avec 11 arrêts.