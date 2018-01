ANAHEIM, Calif. — Le receveur et joueur autonome Rene Rivera a signé un contrat d’un an, d’une valeur de 2,8 millions $, avec les Angels de Los Angeles.

En plus d’un salaire de base qui est garanti, Rivera est susceptible d’empocher des bonis totalisant 200 000$ selon le nombre de matchs auxquels il aura participé.

Âgé de 34 ans, Rivera est reconnu pour posséder un bras puissant derrière le marbre, alors qu’il a retiré près de 37 pour cent des joueurs rivaux lors de tentatives de vols de but.

Il luttera probablement pour le poste de réserviste avec Martin Maldonado, un vainqueur du Gant d’Or. Maldonado est admissible à l’arbitrage après avoir pris part à 138 rencontres l’an dernier.

En neuf saisons dans les Ligues majeures, Rivera a porté l’uniforme de six formations différentes. Il a amorcé sa carrière avec les Mariners de Seattle et l’an dernier, il a évolué avec les Mets de New York et les Cubs de Chicago.

En 74 parties, il a présenté une moyenne de ,252, avec dix circuits et 35 points produits.

Par ailleurs, les Angels ont annoncé, mardi soir, qu’ils avaient désigné le lanceur gaucher Nate Smith pour assignation. Smith ne lancera pas en 2018 après avoir été opéré à une épaule le mois dernier.