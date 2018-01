OTTAWA — Une équipe composée de 20 femmes et 26 hommes représenteront le Canada lors des épreuves d’athlétisme en vue des Jeux du Commonwealth, qui se dérouleront du 4 au 15 avril à Gold Coast, en Australie.

Du nombre, le Québec ne comptera que deux athlètes, soit Diane Roy, de Sherbrooke, et Alexandre Dupont, de Clarenceville, tous deux dans le volet paralympique des Jeux.

L’Ontario comptera une vingtaine de représentants dont le sprinteur Andre De Grasse, nommé pour l’instant comme participant au 200 mètres et au relais 4 x 100 mètres.

Lors des Jeux olympiques de Rio, De Grasse a mérité l’argent au 200 mètres et le bronze au relais 4 x 100 mètres.

Le Canada n’a encore identifié aucun athlète pour l’épreuve du 100 mètres, lors de laquelle De Grasse s’était classé troisième à Rio.

Le groupe canadien à Gold Coast compte 17 vétérans de l’athlétisme et 29 recrues aux Jeux du Commonwealth. Des 17 participants qui étaient à Glasgow en 2014, 10 sont montés sur le podium, notamment le médaillé d’or Damian Warner au décathlon et la médaillée d’argent Diane Roy au 1500 mètres (T54) qui espèrent faire aussi bien sinon mieux en 2018 aux côtés de leurs collègues canadiens.

«Comme athlète, il y a quelque chose de différent et de spécial aux Jeux du Commonwealth, a souligné Diane Roy, trois fois médaillée des Jeux du Commonwealth. Cette compétition a un esprit très inclusif alors que les para-athlètes partagent les sites d’entraînement, qu’ils concourent dans le même stade et vivent dans le village avec tous les autres athlètes et équipes du Commonwealth. Nos médailles font partie du total des médailles et j’en tire une grande fierté. J’ai aimé participer aux Jeux du Commonwealth en 2006 à Melbourne et j’ai hâte de retourner en Australie pour représenter le Canada ce printemps.»

«C’est toujours un honneur d’être choisi pour représenter le Canada. J’ai eu de beaux moments aux Jeux du Commonwealth de 2014 et j’ai hâte de défendre mon titre au décathlon à Gold Coast en avril, a déclaré Damian Warner.

«Les Jeux du Commonwealth présentent une grande occasion de compétition pour nos coéquipiers vétérans et les plus jeunes aussi. Les derniers Jeux du Commonwealth ont joué un grand rôle dans mon cas, m’aidant à acquérir les aptitudes et l’expérience nécessaires pour monter sur le podium à Rio. Les athlètes n’ont pas tant d’occasions de participer à des Jeux multisports alors l’occasion de vivre dans un village, de concourir dans un grand stade et d’affronter des adversaires internationaux de pointe présente une valeur inestimable.»