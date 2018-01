MONTRÉAL — Bob Bailey, l’une des premières vedettes des Expos de Montréal, est décédé mardi à l’âge de 75 ans.

La cause du décès n’a pas été divulguée. Il a rendu l’âme à Las Vegas, où il résidait avec son épouse des 55 dernières années, Karen.

Robert Sherwood Bailley, le «Babe Ruth de Long Beach», est né le 13 octobre 1942, en Californie. Après un passage remarqué à l’école secondaire Woodrow-Wilson, il signe un premier contrat professionnel avec les Pirates de Pittsburgh en 1961.

Il a effectué ses débuts dans le Baseball majeur en 1962, disputant 14 matchs avec les Pirates cette saison-là. Après un séjour avec les Dodgers de Los Angeles, où il avait été échangé pour Maury Wills, il passe aux Expos, qui ont acheté son contrat du club californien en octobre 1968.

Bailey passera sept saisons avec les Expos, disputant 951 rencontres. Employé principalement au troisième but, mais aussi au premier coussin, il a connu quelques bonnes saison dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, notamment en 1970 (28 circuits, 84 points produits) et en 1973 (26 circuits, 86 points produits).

C’est d’ailleurs à titre de joueur de premier but que Bailey a réussi le tout premier coup sûr de l’histoire des Expos, le 8 avril 1969, en première manche face à Tom Seaver et les Mets de New York.

Son double après deux retraits lui a également permis d’obtenir les deux premiers points produits de l’histoire du club montréalais: Gary Sutherland et Mack Jones se trouvaient sur les sentiers à la suite d’une erreur et d’un but sur balles.

Les Expos avaient signé un gain de 11-10. Bailey avait conclu la rencontre avec deux coups sûrs en quatre présences.

En tout, Bailey a disputé 17 saisons dans les Majeures, remportant notamment la Série mondiale en 1976 avec les Reds de Cincinnati, aux côtés de Johnny Bench, Pete Rose et Joe Morgan.

Le Press-Telegram de Long Beach rapporte qu’outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Robert, ses filles Stephanie et Caroline, 18 petits-enfants et 13 arrières-petits-enfants.