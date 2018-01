OAKLAND, Calif. — Le frappeur de puissance Khris Davis a accepté une offre de contrat d’une saison et 10,5 millions $ US des Athletics d’Oakland, faisant plus de doubler son salaire obtenu en arbitrage l’hiver dernier.

Davis avait obtenu un salaire de cinq millions $ lors d’une audience en février dernier, alors que l’équipe lui offrait plutôt 4,65 millions $. L’entente annoncée mercredi permet aux deux parties d’éviter de retourner en arbitrage le mois prochain.

Pièce importante de l’offensive des A’s, Davis a claqué 43 circuits en 2017, soit un de plus que la saison précédente. Âgé de 30 ans, Davis est devenu le deuxième joueur de l’histoire de l’équipe après Jimmie Foxx (1932-34) à connaître au moins deux saisons consécutives d’au moins 40 circuits. Ses 85 longues balles au cours des deux dernières campagnes le placent au deuxième rang du Baseball majeur au cours de cette période, derrière Giancarlo Stanton (86).

En 153 matchs la saison dernière, Davis a présenté une moyenne au bâton de ,247 et a produit 110 points.