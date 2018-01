LAVAL, Qc — Thatcher Demko a repoussé 35 lancers et les Comets d’Utica ont vaincu le Rocket de Laval 5-1, mercredi, dans la Ligue américaine de hockey.

Cole Cassels et Adam Comrie ont amassé un but et une aide chacun pour les Comets (16-13-7), qui ont récolté au moins un point dans un quatrième match d’affilée (3-0-1). Marco Roy, Philip Holm et Andrew Cherniwchan ont également touché la cible, alors que Patrick Wiercioch a amassé deux aides.

Chris Terry a été l’unique buteur du Rocket (15-17-7), qui a perdu trois de ses quatre dernières rencontres. Michael McNiven a effectué 25 arrêts.

Terry a ouvert le pointage après 7:12 de jeu en première période, mais les Comets ont ensuite renversé la vapeur grâce notamment à trois buts en quatre occasions en avantage numérique. Pour sa part, le Rocket a été 0-en-5 en supériorité numérique.