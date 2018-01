NEW YORK — Le voltigeur Jay Bruce a accepté une offre de contrat de trois saisons et 39 millions $ US des Mets de New York, selon deux personnes au courant des négociations.

Les personnes ont parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat, mercredi, puisque l’entente est conditionnelle à un examen médical et qu’aucune annonce n’a été faite.

Invité à trois reprises au match des étoiles, Bruce a maintenu une moyenne de ,254 avec 36 circuits et 101 points produits avec les Mets et les Indians de Cleveland la saison dernière. Les Mets l’avaient échangé aux Indians le 9 août.

Bruce, qui célébrera son 31e anniversaire de naissance le 3 avril, comblera un trou dans la formation des Mets et ajoutera de la puissance à l’attaque. Son retour avec l’équipe signifie que Michael Conforto devrait évoluer au champ centre quand il sera rétabli d’une opération à une épaule.