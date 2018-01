ALEXANDRIA, Va. — L’armée américaine s’oppose à la demande de la nouvelle équipe de la LNH d’obtenir la marque de commerce pour le nom des «Vegas Golden Knights».

Dans une plainte déposée mercredi au U.S. Trademark Trial and Appeal Board en banlieue de Washington, l’armée soutient qu’elle sera affectée négativement par la marque de commerce si elle est enregistrée et affirme avoir obtenu des droits exclusifs qui devancent les demandes de l’équipe de la LNH.

L’armée soutient utiliser le nom des Golden Knights depuis la fin des années 1960 pour ses équipes de parachutisme, de relations publiques et de recrutement. Elle prétend aussi qu’elle détient les «droits communs» sur le schéma de couleurs qui inclut le noir, l’or, le jaune et le blanc.

Les similarités dans les couleurs sur les uniformes et dans les publicités augmentent les «chances de confusion auprès du public», a affirmé l’armée.

L’équipe de hockey a répondu par communiqué aux critiques jeudi.

«Nous sommes fortement en désaccord avec l’armée quand elle soutient qu’il est facile de confondre l’équipe de parachutisme des Golden Knights de l’armée et l’équipe de hockey des Golden Knights de Vegas, est-il écrit. Les deux entités coexistent sans problème depuis plus d’un an (ainsi que plusieurs autres utilisant la marque de commerce des Golden Knights) et nous n’avons pas reçu une seule plainte par un spectateur à nos matchs qui s’attendait à voir une équipe de parachutisme et non un match de hockey professionnel.»

L’équipe a ajouté qu’elle n’allait pas faire d’autres commentaires avant que le dossier ne soit réglé.