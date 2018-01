WENGEN, Suisse — Victor Muffat-Jeandet est passé du 27e rang après la descente à la première marche du podium du combiné, vendredi, en Coupe du monde de ski alpin de Wengen.

Le Français a signé sa première victoire en carrière après avoir réalisé le meilleur chrono du slalom, et il a devancé au cumulatif le Russe Pavel Trikhichev par 0,96 seconde.

Trikhichev, qui a aussi enregistré son meilleur résultat en carrière, était 29e après la descente présentée en matinée.

L’Italien Peter Fill fut le meilleur des spécialistes de la descente, et il a complété le podium à 1,15 seconde de Muffat-Jeandet. Fill a battu le Norvégien Kjetil Jansrud par seulement 1 centième de seconde.

Le meneur après la première manche, l’Autrichien Vincent Kriechmayr a entamé le slalom avec un coussin de 2,25 secondes devant Muffat-Jeandet, mais il est rapidement sorti du parcours.

Le champion du monde suisse, Luca Aerni, s’est aussi révélé incapable d’atteindre le fil d’arrivée du slalom.

Broderick Thompson s’est révélé le meilleur skieur canadien avec une 17e position. Son compatriote Jeffrey Read n’a pu compléter la descente.

Le peloton était moins relevé qu’à l’habitude puisque le vainqueur du combiné précédent cette saison, le Français Alexis Pinturault, a choisi de se concentrer sur l’entraînement en prévision du slalom de dimanche.

Les combinés masculin et féminin feront partie du programme olympique aux Jeux de Pyeongchang le mois prochain, mais son avenir est remis en question.

Une épreuve par équipes mixtes de slalom en parallèle fera son entrée dans le programme olympique. Son format plus dynamique, et plus agréable pour la télévision, la rend plus attrayante pour la Fédération internationale de ski.