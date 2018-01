RUHPOLDING, Allemagne — Johannes Thingnes Boe a confirmé la victoire de la Norvège aux dépens de la France au relais masculin de 4×7,5 km, vendredi, en Coupe du monde de biathlon.

Boe a dépassé à vive allure le Français Antonin Guigonnat et le Russe Anton Shipulin avant de se forger une impressionnante avance en étant parfait au champ de tir en position couchée. Il a requis deux balles supplémentaires en position debout avant de sceller la victoire, avec une avance de 24,9 secondes sur la France.

La formation norvégienne, complétée par Lars Helge Birkeland, le frère aîné de Boe Tarjei et Emil Hegle Svendsen, a complété l’épreuve en un peu plus d’une heure.

Il s’agissait de la huitième victoire des Norvégiens en 11 relais à Ruhpolding.

Le meneur au classement général de la Coupe du monde, Martin Fourcade, a été irréprochable au champ de tir et permis à la France de revenir dans la course au titre en réalisant le meilleur chrono individuel de la journée. Guigonnat n’a toutefois pu maintenir le rythme, et la France a conclu l’épreuve derrière la Norvège.

La Russie a complété le podium à 53,4 secondes de la Norvège, suivie de l’Allemagne et de l’Autriche.

Le Canada, représenté par les frères Scott et Christian Gow, ainsi que Brendan Green et Macx Davies, a abouti au 14e rang à 3:22,3.

Le relais féminin est prévu samedi.