ST-MORITZ, Suisse — L’Albertaine Elisabeth Vathje a décroché la médaille de bronze en Coupe du monde de skeleton, vendredi.

L’athlète âgée de 23 ans, qui est originaire de Calgary, a fini troisième en vertu d’un chrono cumulatif de deux minutes et 19,89 secondes sur la piste non réfrigérée de St-Moritz, qui est considérée le berceau de la discipline.

L’Autrichienne Janine Flock a triomphé en 2:19,44, suivie de l’Allemande Tina Hermann en 2:19,86.

«C’est merveilleux d’être de nouveau sur le podium, particulièrement ici à St-Moritz», a déclaré Vathje, qui avait récolté trois médailles d’argent avant d’entamer l’avant-dernière étape de la saison sur le circuit de la Coupe du monde.

Il s’agissait du 10e podium de Vathje en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, et de son deuxième à St-Moritz. Vathje avait grimpé sur la deuxième marche du podium en 2015, et elle avait abouti au pied du podium l’an dernier.

Vendredi, la Canadienne se dirigeait vers l’argent après avoir signé le deuxième chrono de la première manche présentée sur la piste de 1700 m qui aboutit dans la ville de Celerina. Vathje a toutefois dû se ressaisir rapidement après avoir commis une erreur tôt dans la deuxième manche pour s’assurer de terminer sur le podium.

«Il fallait que je me détende après avoir commis mon erreur, que j’arrête de gigoter et que je laisse la luge faire son travail, a noté Vathje. C’est bien d’être de retour sur le podium ici cette année. Je l’avais frôlé l’an dernier, et j’ai failli le rater cette fois-ci. C’est toujours magique de s’exécuter ici, à St-Moritz. C’est paisible, doux et très rapide. Il n’y a aucune piste plus jolie que celle-ci.»

Vathje a devancé sa compatriote Mirela Rahneva, d’Ottawa, par seulement trois centièmes de seconde.

Jane Channell, de North Vancouver, a fini 14e en vertu d’un temps total de 2:20,91.

Vathje occupe le deuxième rang du classement général de la Coupe du monde avec une seule course à négocier au calendrier 2018 avant les Jeux olympiques de Pyeongchang.

Du côté masculin, le Sud-Coréen Sungbin Yun a triomphé en 2:14,77. L’Allemand Axel Jungk a terminé en deuxième place en 2:15,64, tandis que la médaille de bronze est allée au Letton Martins Dukurs en 2:15,87.

Kevin Boyer, de Sherwood Park, en Alberta, a été le meilleur Canadien en 18e position (2:17,64).

Dave Greszczyszyn, de Brampton, en Ontario, et Patrick Rooney, de Calgary, n’ont pu se qualifier pour la deuxième manche et ils ont abouti aux 22e et 29e échelons, respectivement.

La Coupe du monde de skeleton se poursuivra samedi à St-Moritz avec la présentation de l’épreuve féminine et du double.