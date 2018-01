NEW YORK — Les Yankees de New York ont attribués des contrats d’un an à leurs six joueurs qui demeuraient admissibles à l’arbitrage salarial.

L’arrêt-court Didi Gregorius a accepté un contrat de 8,25 millions US$ vendredi, tandis que les lanceurs Sonny Gray et Dellin Betances se sont entendus pour 6,5 et 5,1 millions $ respectivement. Les Yankees ont également conclu des ententes avec les releveurs Adam Warren (3 315 000$) et Chasen Shreve (825 000$) et le receveur Austin Romine (1 100 000$).

Malgré ces nouveaux contrats, la masse salariale projetée des Yankees pour la prochaine saison demeure de 177 millions $ — soit 20 millions sous la masse salariale. La formation new-yorkaise, qui a payé la taxe de luxe lors de 15 saisons consécutives, ne souhaitait pas dépasser à nouveau le plafond salarial fixé à 197 millions $.

Gregorius a connu sa meilleure saison en carrière la saison dernière en maintenant une moyenne au bâton de ,287, dont 25 circuits et 87 points produits.

Grey a été acquis par des Athletics d’Oakland en retour de trois espoirs à la date limite des transactions et a maintenu une moyenne des points alloués de 3,72. Il a récolté quatre victoires en 11 départs dans l’uniforme des Yankees.

Betances a pris la place d’Aroldis Chapman, qui était suspendu, en avril dernier et a pris part à son quatrième match des étoiles. Il a cependant éprouvé quelques difficultés avec son contrôle et sa mécanique et a dû être relégué à un rôle plus marginal durant les éliminatoires. Il a terminé la saison avec une fiche de 3-6, dont 10 sauvetages, et a maintenu une moyenne de points alloués de 2,87 en 66 matchs.

Warren a quant à lui été utilisé à 46 reprises en relève, ratant 17 matchs en raison d’une blessure à l’épaule droite. Shreve a récolté un dossier de 4-1 et une moyenne de points alloués de 3,77 en 44 présences au monticule. C’était la première fois qu’il était admissible à l’arbitrage salarial après avoir obtenu un salaire de 552 425 $.

Romine a conservé une moyenne au bâton de ,218, frappant deux circuits et récoltant 21 points produits en 252 présences au bâton. Il était substitut de Gary Sanchez tout au long de la saison et a été employé davantage lors du premier mois de la campagne, lorsque Sanchez a subi une blessure au biceps.