PHILADELPHIE — Le quart Matt Ryan a une autre opportunité de connaître du succès devant les siens.

Une place en finale de l’Association nationale sera à l’enjeu quand Ryan et ses Falcons d’Atlanta (11-6) rendront visite aux Eagles de Philadelphie (13-3) lors d’un match de deuxième tour, samedi. Ryan, qui a grandi dans la région de Philadelphie, a un dossier de 1-3 au Lincoln Financial Field.

«Je suis habitué à ça maintenant, a dit Ryan au sujet des visites dans son patelin. Ça fait longtemps que je joue au football et je comprends que vous devez être à votre meilleur à chaque semaine, peu importe où vous jouez. Ce qui est agréable, c’est de voir des visages familiers après le match.»

Ryan a connu le pire départ de sa brillante saison 2016 à Philadelphie, un revers de 24-15. Il avait alors complété seulement 18 de ses 33 passes pour 267 verges de gains et un touché contre une interception.

«Il y a des choses que nous allons retenir de ce match, ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, ce que nous devons améliorer, a mentionné Ryan. Nous sommes une équipe différente de celle de l’an dernier et c’est la même chose de leur côté. Il y a des choses qui ne changent pas, mais il y aura aussi des choses très différentes.»

Nick Foles sera notamment le quart partant des Eagles, lui qui remplace Carson Wentz depuis qu’il s’est déchiré un ligament d’un genou lors de la 14e semaine d’activités. Foles a connu des hauts et des bas, mais il est capable d’offrir des performances spectaculaires. Il avait notamment lancé sept passes de touché dans un match en 2013. Il en a lancé quatre lors de son premier départ en relève à Wentz.

«Il a connu suffisamment de succès pour que nous ayons confiance en lui», a dit le coordonnateur offensif des Eagles, Frank Reich.

Pour leur part, les Falcons espèrent retrouver leur touche offensive qui leur a permis d’atteindre le Super Bowl l’hiver dernier.

Après avoir représenté la meilleure attaque du circuit en 2016, les Falcons ont glissé au 15e rang cette saison sous la direction du nouveau coordonnateur offensif Steve Sarkisian.

Les Falcons ont inscrit en moyenne 22,1 points par match cette saison, comparativement à 33,8 en 2016.

Ryan a affirmé être de plus en plus à l’aise avec l’attaque de Sarkisian, particulièrement lors des deux dernières semaines lors de victoires face aux Panthers de la Caroline et aux Rams de Los Angeles.

«Je crois que ‘Sark’ a fait du bon travail pour redéfinir notre identité de semaine en semaine», a noté Ryan.

Les deux équipes auront plusieurs options dans le champ-arrière. Les Falcons sont menés par Devonta Freeman, qui a accumulé 865 verges de gains et sept majeurs pendant la saison. Tevin Coleman l’a appuyé avec 628 verges de gains et cinq touchés. De leur côté, les Eagles ont été menés par LeGarrette Blount (766), mais Jay Ajayi a accumulé 873 verges de gains cette saison, lui qui a été acquis des Dolphins de Miami pendant la campagne.