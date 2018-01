WASHINGTON — Le troisième but des Nationals de Washington Anthony Rendon a plus que doublé son salaire en vue de la prochaine saison, signant une entente d’un an d’une valeur de 12,3 millions US$, vendredi.

Les deux parties ont ainsi évité l’arbitrage salarial.

Rendon a récolté 5,8 millions la saison dernière, lors de sa première année d’admissibilité à l’arbitrage salarial. Il a terminé au sixième rang des votes pour remporter le titre du joueur par excellence dans la Ligue nationale. Il a notamment aidé son équipe, décimée par les blessures, à remporter le titre de la section Est de la Ligue nationale pour une deuxième année consécutive, grâce à une moyenne au bâton de ,301 et une récolte de 25 circuits, 100 points produits et 41 doubles.

Les Nationals ont également consenti 2 525 000 $ au voltigeur Michael Taylor, qui a conservé une moyenne au bâton de ,271, dont 19 longues balles, 53 points produits et 17 vols de but.

Le lanceur droitier Tanner Roark a également évité l’arbitrage en concluant une entente d’un an.