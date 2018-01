CHARLOTTETOWN — Raphaël Lavoie a inscrit son deuxième but du match après 2:35 de jeu en prolongation et les Mooseheads de Halifax ont signé une septième victoire de suite en battant les Islanders de Charlottetown 3-2, vendredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Jake Ryczek a récolté un but et une aide pour les Mooseheads (28-10-5), tandis que Blade Mann-Dixon a repoussé 41 tirs.

Ryczek avait créé l’égalité 2-2 avec 41 secondes à faire en troisième période, pendant que le défenseur des Islanders Pierre-Olivier Joseph était au banc des punitions et alors que Mann-Dixon avait été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Cameron Askew et Keith Getson avaient permis aux Islanders (25-13-3) de prendre les devants 2-1 grâce à des réussites dans un intervalle de 2:22 tard en troisième période. Matthew Welsh a repoussé 25 tirs.

Les Islanders n’ont pu profiter de leurs cinq avantages numériques, tandis que les Mooseheads ont été 1-en-1.

Huskies 4 Phoenix 1

Zachary Émond a effectué 47 arrêts et les Huskies de Rouyn-Noranda ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke 4-1.

Alex Beaucage, Patrik Hrehorcak et Peter Abbandonato ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Rafaël Harvey-Pinard a aussi touché la cible pour les Huskies (25-10-7). Ces derniers n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs quatre dernières sorties (3-0-1).

Samuel Poulin a été l’unique buteur du Phoenix (18-17-8). Reilly Pickard a accordé trois buts sur 30 tirs.

Remparts 2 Tigres 1

Jesse Sutton a brisé l’égalité à mi-chemin en troisième période et les Remparts de Québec ont défait les Tigres de Victoriaville 2-1.

Matthew Grouchy a aussi fait mouche pour les Remparts (23-15-5), qui ont mis fin à une série de deux revers. Antoine Samuel a repoussé 23 tirs.

Chase Harwell a marqué du côté des Tigres (20-16-6). Étienne Montpetit a effectué 33 arrêts.

Titan 0 Drakkar 3

Francis Leclerc a stoppé 38 tirs et le Drakkar de Baie-Comeau a blanchi le Titan d’Acadie-Bathurst 3-0.

D’Artagnan Joly a récolté un but et une aide, tandis que Jordan Martel et Simon Chevrier ont aussi fait bouger les cordages pour le Drakkar (18-20-3), qui a mis fin à une série de deux défaites.

Joseph Murdaca a accordé deux buts sur 28 lancers devant le filet du Titan (22-13-8).

Sea Dogs 1 Armada 5

Maxime Collin a marqué trois buts, Alex Barré-Boulet l’a appuyé avec un doublé et ils ont aidé l’Armada de Blainville-Boisbriand à vaincre les Sea Dogs de Saint-Jean 5-1.

Alexandre Alain et Joël Teasdale ont récolté deux aides chacun, tandis qu’Émile Samson a stoppé 11 tirs pour l’Armada (28-9-3), qui a mis fin à une série de deux revers.

Nicholas Deakin-Poot a été l’unique buteur des Sea Dogs (11-23-8), qui ont encaissé un cinquième revers d’affilée. Alex D’Orio a effectué 36 arrêts.

Screaming Eagles 4 Saguenéens 1

Declan Smith a inscrit trois buts consécutifs et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont gagné 4-1 face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Egor Sokolov a ouvert la marque en première période pour les Screaming Eagles (20-18-4), mais Ryan Smith a répliqué en désavantage numérique pour les Saguenéens (16-22-4) avant la fin de l’engagement.

Smith s’est chargé du reste, lui qui a complété son tour du chapeau dans un filet désert.

Kyle Jessiman a stoppé 22 tirs devant le filet des Screaming Eagles. À l’autre bout de la patinoire, Alexis Shank a accordé trois buts sur 30 lancers.

67’s 5 Olympiques 0

Samuel Bitten a inscrit deux buts, Austen Keating a récolté un but et deux aides et ils ont propulsé les 67’s d’Ottawa vers une victoire de 5-0 face aux Olympiques de Gatineau dans un match de la rivalité de la rivière des Outaouais.

Kody Clark a ajouté un but et une aide et Mitchell Hoelscher a aussi touché la cible pour les 67’s (17-19-4). Olivier Tremblay a été parfait contre les 20 tirs dirigés vers lui.

Tristan Bérubé a accordé quatre buts sur 17 tirs lors des 40 premières minutes devant le filet des Olympiques (23-14-4). William Giroux a pris la relève en troisième période et il a cédé une fois contre 12 tirs.