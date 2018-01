CHICAGO — La recrue David Kampf a marqué son premier but dans la LNH en plus de récolter une mention d’assistance, Jeff Glass a bloqué 31 tirs et les Blackhawks de Chicago ont tenu le fort pour vaincre les Jets de Winnipeg 2-1, vendredi soir.

Jan Rutta a également sonné la charge pour les Blackhawks, qui ont mis un terme à la séquence de trois victoires des Jets. C’était la première fois en sept rencontres que les Jets s’inclinaient en temps réglementaire (6-0-1).

Patrik Laine a gâché le jeu blanc de Glass en enfilant l’aiguille alors qu’il ne restait que 3:41 à la troisième période. Les Jets, les meneurs de la section Centrale, sont revenus en force au troisième tiers, mais le gardien des Blackhawks a été solide et s’est mérité une troisième victoire à son cinquième départ dans la LNH (3-1-1).

Le gardien numéro un de la formation de Chicago, Corey Crawford, a manqué un neuvième match de suite en raison d’une blessure au haut du corps. Son absence demeure d’une durée indéterminée.

Le gardien des Jets Connor Hellebuyck a quant à lui réalisé 25 arrêts.

Anthony Duclair, acquis des Coyotes de l’Arizona mercredi lors d’une transaction impliquant quatre joueurs, a récolté une mention d’aide sur le but de Rutta. L’attaquant québécois a évolué au sein du trio composé de Kampf et Alex DeBrincat, qui était sur la glace lors des deux buts des leurs.