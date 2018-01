IDRE, Suède — La Suédoise Sandra Naeslund a remporté l’épreuve de ski cross en Coupe du monde de ski acrobatique, samedi, tandis que la Canadienne India Sherret, qui est âgée de 21 ans, grimpait sur le podium de ce circuit pour la première fois de sa carrière.

Naeslund a remporté la super-finale devant la Française Marielle Berger Sabbatel et Sherret, de Cranbrook, en C.-B..

Pour sa part, Brittany Phelan, de Sainte-Agathe-des-Monts, a gagné la petite finale et terminé cinquième. Ses compatriotes Kelsey Serwa et Georgia Simmerling l’ont suivie, respectivement en sixième et septième positions.

Du côté masculin, Alex Fiva a donné le ton à un doublé suisse en terminant devant son compatriote Marc Bischofberger. Le podium a été complété par le Français Jean-Frédéric Chapuis.

Le Canadien Brady Leman a été éliminé en quarts de finale et s’est contenté du 10e rang, tandis que son coéquipier Ian Deans finissait 14e. Pour leur part, Kevin Drury et David Duncan ont été évincés en huitièmes de finale, tandis que le Montréalais d’adoption Christopher Del Bosco n’a pu franchir les qualifications et s’est retrouvé 35e.

Sherret, Phelan, Del Bosco et compagnie pourront se reprendre dès dimanche, avec la présentation d’une deuxième vague d’épreuves masculine et féminine de ski cross à Idre Fjäll, en Suède.