ST-MORITZ, Suisse — Les Américaines ont remporté l’épreuve de bob à deux samedi en Coupe du monde de bobsleigh, mais elles ont échoué dans leur tentative d’obtenir une troisième place aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Elana Meyers Taylor, qui a signé sa première victoire de la saison, et Lolo Jones ont établi un record de piste en complétant les deux manches de l’épreuve en une minute et 7,4 secondes, soit 21 centièmes de seconde de moins que les Allemandes Mariama Jamanka et Annika Drazek.

Les championnes européennes, Stephanie Schneider et Lisa Buckwitz, ont terminé au troisième rang à 0,49. Les représentantes de l’unifolié Alyssa Rissling et Heather Moyse ont abouti au pied du podium, à 31 centièmes des Allemandes.

Pour leur part, les Canadiennes Kailie Humphries et Phylicia George ont pris la neuvième position.

L’Américaine Brittany Reinbolt devait battre le troisième équipage canadien afin d’assurer son billet pour les Jeux olympiques, le mois prochain.

Reinbolt et sa freineuse Aja Evans ont toutefois terminé au 15e échelon, à 16 centièmes de seconde des Canadiennes Christine de Bruin et Melissa Lotholz.

Du côté masculin, l’Allemagne a balayé le podium en bob à deux. Nico Walther et Christian Poser ont triomphé en 2:10,72. Leurs compatriotes Francesco Freidrich et Thorsten Margis ont terminé deuxièmes, devant Johannes Lochner et Christopher Weber.

Les Canadiens Justin Kripps et Jesse Lumsden ont suivi en quatrième place, à 19 centièmes de seconde du podium.

Leurs compatriotes Chris Spring et Neville Wright, de même que Nick Poloniato et Lascelles Brown, ont pris les septième et huitième positions, dans l’ordre.