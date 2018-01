MONTRÉAL — Le quart-arrière Josh Freeman a accepté une entente de deux saisons des Alouettes de Montréal, samedi.

Le joueur de six pieds, six pouces et 240 livres a effectué 61 départs en carrière dans la NFL, dont 59 avec les Buccaneers de Tampa Bay, qu’il a menés vers une fiche de 10-6 en 2010, sa première à titre de partant.

Il avait symbolisé le renouveau d’une concession moribonde cette année-là, après que les Bucs eurent compilé une fiche de 3-13 en 2009. En 2010, il a complété 291 de ses 474 passes tentées pour 3451 verges de gains et 25 touchés. Il a aussi ajouté 374 verges de gains en 68 courses à sa fiche.

«Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Josh dans la famille des Alouettes. Il a connu du succès à tous les niveaux et nous croyons qu’il s’agit d’une excellente acquisition pour notre équipe, a déclaré le directeur général Kavis Reed. Josh dispose du talent, de la vitesse et de la stature qui le rendront intéressant à regarder et nous croyons qu’il sera en mesure de prendre les commandes de notre attaque.»

En trois saisons à titre de partant des Buccaneers entre 2010 et 2012, le quart âgé de 30 ans a complété 943 de ses 1583 tentatives de passe pour 11 108 verges de gains et 48 majeurs.

Entre-temps, il a notamment établi des records de concession aux chapitres du taux d’efficacité au cours d’une saison (95,9 pour cent en 2010), du taux de complétion (62,8 pour cent en 2011), le nombre de matchs consécutifs avec au moins une passe de touché (15 en 2010 et 2011), le nombre d’interceptions au cours d’une seule saison (6 en 2010) ainsi que le nombre de saisons et de saisons consécutives avec au moins 3000 verges de gains par la voie aérienne (trois).

Le joueur originaire de Kansas City, au Missouri, a aussi porté l’uniforme des Vikings du Minnesota et des Colts d’Indianapolis au cours de sa carrière dans la NFL. Il s’était entraîné avec les Alouettes pendant leur camp en 2017.