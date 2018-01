DMITROV, Russie — L’équipe du Canada a gagné le bronze au Championnat mondial de hockey féminin des moins de 18 ans grâce à une victoire de 5-1 contre la Russie.

Les Canadiennes avaient perdu 4-3 en tirs de barrage contre les États-Unis en demi-finale, vendredi.

Les représentantes de l’unifolié ont dominé le match pour la médaille de bronze, samedi, comptant leurs cinq buts — dont trois en avantage numérique et un en désavantage numérique — avant que la Russie parvienne à déjouer l’Ontarienne Madelyn McArthur à mi-chemin en troisième période.

Alexie Guay, de Magog, a obtenu un but et deux mentions d’aide. Julia Gosling, de London, Audrey-Anne Veillette, de Drummondville, Abygail Moloughney, de Nepean, Ont., et Courtney Vorster, de Richmond, C.-B., ont aussi marqué pour le Canada.

L’équipe canadienne a remporté l’or à quatre reprises (2010, 2012, 2013, 2014), l’argent six fois (2008, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017) et le bronze une fois (2018) depuis la création de l’événement en 2008.