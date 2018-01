BOISBRIAND, Qc — Drake Batherson a inscrit un premier but dans l’uniforme de sa nouvelle équipe et il a aidé l’Armada de Blainville-Boisbriand à vaincre les Huskies de Rouyn-Noranda 3-2, samedi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Échangé par les Screaming Eagles du Cap-Breton pendant qu’il aidait le Canada à gagner l’or au Championnat mondial de hockey junior, Batherson a fait mouche à son deuxième match avec l’Armada. Il a marqué en avantage numérique tard en première période, ce qui donnait les devants 2-1 à l’Armada.

Thomas Éthier et Michael Kemp ont aussi touché la cible pour l’Armada (29-9-3), tandis que Tobie Paquette-Bisson a récolté deux aides. Mikhail Denisov a repoussé 20 tirs et a aussi frustré Peter Abbandonato sur un tir de punition tôt en première période, privant les Huskies d’une avance de deux buts.

Rafaël Harvey-Pinard et Patrick Hrehorcak ont répliqué pour les Huskies (25-11-7). Zachary Émond a accordé trois buts sur 30 lancers.

Les Huskies ont profité de deux de leurs six occasions en avantage numérique, tandis que l’Armada a été 1-en-8.

Foreurs 0 Voltigeurs 5

Morgan Adams-Moisan a inscrit deux buts et une aide, Joe Veleno a accumulé trois aides et les Voltigeurs de Drummondville ont signé une sixième victoire de suite en battant les Foreurs de Val-d’Or 5-0.

Nicolas Guay, Brandon Skubel et Cédric Desruisseaux ont également marqué pour les Voltigeurs (28-12-2). Daniel Moody a effectué 17 arrêts pour enregistrer un premier jeu blanc en carrière dans la LHJMQ.

Veleno a maintenant récolté huit aides en sept parties avec les Voltigeurs, qui ont acquis ses services des Sea Dogs de Saint-Jean le mois dernier.

Mathieu Marquis a accordé cinq buts sur 47 tirs devant le filet des Foreurs (16-22-4).

Cataractes 6 Océanic 8

Samuel Dove-McFalls a inscrit un but et deux aides, Alex-Olivier Voyer, Mathieu Bizier et Denis Mikhnin ont chacun ajouté un but et une aide et l’Océanic de Rimouski a défait les Cataractes de Shawinigan 8-6.

Mathieu Nadeau, Dmitry Zavgorodniy, Carson MacKinnon et Ludovic Soucy ont également fait bouger les cordages pour l’Océanic (27-11-4), qui a signé une troisième victoire d’affilée. Alexis Lafrenière, Parker Bowman, Wilson Forest et Joshua Anderson ont récolté deux aides chacun.

Jimmy Lemay a accordé deux buts sur sept tirs en 12:14 de jeu devant le filet de l’Océanic avant de céder sa place à Colten Ellis. Ce dernier a par la suite cédé quatre fois sur 25 lancers.

Antoine Demers a sonné la charge dans le camp des Cataractes (14-28-1) avec un but et deux aides. Vasily Glotov et Mathieu Boulianne ont amassé chacun un but et une aide, alors que les autres buts sont venus des bâtons de Jérémy Martin, Vincent Senez et Frédérik Théorêt.

Le gardien des Cataractes Mathieu Bellemare a accordé cinq buts sur 15 tirs en 24:59 de jeu. Lucas Fitzpatrick a pris le relais et a cédé trois fois sur 19 tirs.

Le début de la rencontre a été retardé de 90 minutes en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Mooseheads 4 Wildcats 3 (Prol.)

Raphaël Lavoie a touché la cible après 3:03 de jeu en prolongation et les Mooseheads de Halifax ont signé une huitième victoire d’affilée en battant les Wildcats de Moncton 4-3.

Lavoie a amassé neuf buts et sept aides à ses sept derniers matchs.

Patrick Kyte avait créé l’égalité avec 3:04 à faire en temps réglementaire. Kyte a aussi amassé une aide, tandis que Ben Higgins a récolté un but et deux aides et Joel Bishop, un but et une aide.

Blade Mann-Dixon a effectué 31 arrêts devant le filet des Mooseheads (29-10-5).

James Phelan a réussi un doublé pour les Wildcats (16-19-8), qui ont encaissé un cinquième revers de suite (0-3-2). Jeremy McKenna a aussi fait bouger les cordages et Mark Grametbauer a stoppé 30 lancers.

Tigres (20-16-6) Olympiques (23-14-4)

Le match a été remis en raison d’une tempête hivernale majeure. Il sera repris dimanche à 16 h, à l’aréna Robert-Guertin de Gatineau.

Screaming Eagles (20-18-4) Drakkar (18-20-3)

Le match a été remis en raison d’une tempête hivernale majeure. Il sera repris dimanche à 13 h, au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.