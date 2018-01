NEWARK, N.J. — Sean Couturier a inscrit deux buts et une aide et les Flyers de Philadelphie ont signé une quatrième victoire d’affilée en battant les Devils du New Jersey 5-3, samedi.

Wayne Simmonds, Travis Konecny et Michael Raffl ont aussi touché la cible pour les Flyers. Claude Giroux a amassé deux aides en avantage numérique et Brian Elliott a repoussé 26 tirs.

Il s’agissait de la première victoire des Flyers au New Jersey depuis le 16 février 2016.

Jesper Bratt, Kyle Palmieri et Drew Stafford ont marqué pour les Devils, qui ont encaissé un sixième revers de suite (0-3-3). Cory Schneider a effectué 20 arrêts.

Il s’agissait du premier duel entre les deux premiers choix du dernier repêchage de la LNH. Nico Hischier a récolté une aide pour les Devils, tandis que Patrick a écopé deux punitions en deuxième période, dont une au cours de laquelle Palmieri a fait bouger les cordages.

C’est cependant Couturier qui a volé la vedette. Il totalise sept buts à ses quatre derniers matchs. Ses 25 buts cette saison sont déjà 10 de plus que son ancienne marque personnelle pour une campagne complète.