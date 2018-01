DALLAS — Alexander Kerfoot a enfilé l’aiguille en première période en plus de se faire complice de Nathan MacKinnon sur le but gagnant et l’Avalanche du Colorado a signé un sixième gain consécutif en vertu d’une victoire de 4-1 contre les Stars de Dallas, samedi soir.

L’Avalanche demeure au dernier rang de la section Centrale, mais accuse un recul de deux points seulement sur le dernier échelon disponible pour une participation aux séries éliminatoires dans l’Ouest.

Les deux équipes effectuaient un retour au jeu après avoir profité de cinq jours de repos. Les Stars avaient remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres.

Blake Comeau et Mark Barberio ont également touché la cible pour l’Avalanche, tandis que Jonathan Bernier a repoussé 27 des 28 rondelles dirigées vers lui. Il s’agissait de la cinquième victoire consécutive de Bernier, qui remplace Semyon Varlamov.

Jamie Benn a été le seul du côté des Stars à faire bouger les cordages. Ben Bishop a bloqué 19 tirs dans la défaite.