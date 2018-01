SAN JOSE, Calif. — Joonas Donskoi a nivelé la marque alors qu’il ne restait que 15,4 secondes à faire en troisième période et Marc-Édouard Vlasic a enfilé l’aiguille en prolongation, propulsant les Sharks de San Jose vers une victoire de 6-5 face aux Coyotes de l’Arizona, samedi soir.

Donskoi a marqué son deuxième filet du match, alors que les Sharks avaient remplacé leur gardien Aaron Dell par un sixième patineur. Vlasic a par la suite inscrit son cinquième but de la campagne. Joe Thornton, qui a récolté un but et deux mentions d’aide, s’est fait complice de Vlasic sur la séquence.

Joe Pavelski et Logan Couture ont également fait bouger les cordages pour les Sharks, tandis que Dell a repoussé 13 des 15 rondelles dirigées vers lui, en remplacement de Martin Jones devant le filet.

Derek Stepan, Alex Goligoski, Christian Fischer, Oliver Ekman-Larsson et Josh Archibald ont touché la cible pour les Coyotes. Scott Wedgewood a réalisé 38 arrêts.

