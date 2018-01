ADÉLAÏDE, Australie — Le triple champion du monde de cyclisme sur route, Peter Sagan, a donné le ton à la saison 2018 dimanche en enlevant les honneurs du prélude de la première escale du circuit mondial, le Tour d’Australie.

Sagan a signé un chrono d’une heure, quatre minutes et 25 secondes et battu les sprinters étoiles Andre Greipel et Caleb Ewan dans un sprint de masse à l’issue d’une épreuve composée de 22 tours sur le circuit urbain d’Adélaïde, totalisant 50,6 km.

Antoine Duchesne (FDJ), de Saguenay, a conclu l’épreuve au 43e rang au sein d’un groupe à huit secondes de Sagan.

Cette victoire signifie que le Slovaque portera le maillot ocre du meneur pour la première des six étapes du Tour d’Australie, qui se mettra officiellement en branle mardi. La course de dimanche n’est pas comptabilisée au classement général.

Ewan avait gagné cette course lors des deux dernières années, et Greipel est le seul à l’avoir remportée à trois reprises. Le peloton de 132 cyclistes qui a pris part à la course de dimanche comptait sept ex-vainqueurs.