RUHPOLDING, Allemagne — La Finlandaise Kaisa Makarainen a remporté le départ de masse de 12,5 km en Coupe du monde de biathlon, dimanche.

Makarainen a complété l’épreuve avec un chrono de 34 minutes et 5,6 secondes, et a battu à l’issue d’un sprint endiablé l’Allemande Laura Dahlmeier par seulement huit dixièmes de seconde. La Tchèque Veronika Vitkova a grimpé sur la troisième marche du podium, à 4,6 secondes de la gagnante.

La Canadienne Rosanna Crawford s’est signalée en terminant en quatrième place, à seulement 0,6 seconde de Vitkova. Crawford avait obtenu son premier podium en carrière en Coupe du monde après s’être classée troisième d’une épreuve de 15 km, jeudi.

Plus tôt dimanche, Johannes Thingnes Boe a freiné la série de victoires de Martin Fourcade en franchissant le premier le fil d’arrivée du départ de masse de 15 km.

Fourcade, qui avait enlevé les honneurs des quatre courses précédentes, menait avant le troisième arrêt au champ de tir. Il a cependant raté deux cibles, alors que Boe était irréprochable en cinq tentatives. Le Norvégien s’est donc emparé des commandes tandis que Fourcade complétait deux tours de pénalité, et il a terminé l’épreuve en 37:11,2. Boe n’a raté qu’une seule cible lors du dernier arrêt au champ de tir.

Fourcade a augmenté la cadence et terminé à 4,5 secondes de Boe, tandis que ses compatriotes français Antonin Guigonnat et Quentin Fillon Maillet s’emparaient des troisième et quatrièmes places, à 8,4 et 12,6 secondes, respectivement.

Le frère aîné de Boe, Tarjei, a suivi en cinquième position à 14,2 secondes, tout juste devant l’Allemand Simon Schempp.

Fourcade, sextuple champion en titre, domine le classement après 12 des 22 épreuves de la Coupe du monde avec une récolte de 666 points, devant le plus jeune frère Boe à 622.

Aucun représentant de l’unifolié n’a pris le départ de cette épreuve.