BAD KLEINKIRCHEIM, Autriche — Sofia Goggia a déclaré qu’elle avait réalisé sa meilleure performance en carrière en descente, dimanche, ce qui lui a permis de mener un balayage italien de l’épreuve en Coupe du monde de ski alpin.

Goggia s’est élancée sur le cahoteux parcours Karnten-Franz Klammer — dont le départ avait été abaissé pour l’occasion en raison de l’épais brouillard qui régnait dans la portion supérieure de la piste — de manière très agressive, et elle a battu toutes ses adversaires par plus d’une seconde.

Elle a remporté la descente avec un temps cumulatif d’une minute et 4,00 secondes, lui permettant de devancer ses compatriotes Federica Brignone et Nadia Fanchini par 1,10 et 1,35 seconde, respectivement.

C’était la première fois en 51 ans d’histoire sur le circuit de la Coupe du monde que l’équipe italienne balayait un podium en descente féminine.

Cette performance de Goggia arrive à point, puisque les Jeux olympiques commenceront dans moins d’un mois. L’an dernier, elle avait gagné les deux épreuves tests à Pyeongchang.

La victoire de Goggia est survenue au lendemain de celle de Brignone en super-G, sur la même piste. Elle avait aussi enlevé les honneurs du slalom géant à Linz, en Autriche, il y a deux semaines.

Lindsey Vonn, qui veut à tout prix éviter une blessure à l’aube des Jeux olympiques, a adopté une approche conservatrice et a concédé plus de trois secondes de retard à Goggia, en route vers le 27e rang.

Roni Remme fut la meilleure skieuse canadienne avec une 36e position, à 4,82 secondes de Goggia. Valérie Grenier, d’Ottawa, n’a pu compléter la première manche.

En raison des mauvaises conditions de glisse, la descente d’entraînement obligatoire en prévision de la descente avait été annulée au cours des derniers jours. Elle a plutôt été tenue dimanche matin, deux heures avant la course.

La prochaine escale de la Coupe du monde de ski alpin se déroulera le week-end prochain à Cortina d’Ampezzo, en Italie, avec la présentation des épreuves de vitesse.