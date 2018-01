DRESDE, Allemagne — L’Italien Federico Pellegrino a signé sa deuxième victoire en autant de jours dimanche en Coupe du monde de ski de fond, lorsqu’il a uni ses efforts à ceux de Dietmar Noeckler pour remporter le sprint par équipes.

Pellegrino et Noeckler ont complété l’épreuve de 6×1,3 km avec un temps cumulatif de 12 minutes et 18,31 secondes. Ils ont devancé les Suédois Emil Joensson et Teodor Peterson par 1,07 seconde.

Les Russes Andrey Krasnov et Gleb Retivykh ont complété le podium, à 1,23 seconde.

La formation canadienne, représentée par Julien Locke et Bob Thompson, n’a pu franchir les demi-finales et s’est contentée du 25e rang.

Chez les dames, les Suédoises Ida Ingemarsdotter et Maja Dahlqvist ont remporté le sprint par équipes en 13:33,40. Elles ont devancé leurs compatriotes Hanna Falk et Stina Nilsson par 16 centièmes de seconde.

Les Américaines Ida Sargent et Sophie Caldwell ont décroché le bronze, après avoir accusé un déficit de 23 centièmes de seconde.

Le Canada n’a pas pris part au sprint féminin par équipes.