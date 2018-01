CHICAGO — Anthony Mantha et Tyler Bertuzzi ont marqué un but et récolté une mention d’aide chacun dans la victoire à sens unique de 4-0 des Red Wings de Detroit contre les Blackhawks de Chicago, dimanche.

Il s’agissait du 15e filet de Mantha cette saison, le meilleur buteur des Red Wings. Henrik Zetterberg a obtenu sa 603e mention d’assistance en carrière sur la séquence, ce qui lui a permis de s’approcher à une seule du total de Pavel Datsyuk, qui occupe le cinquième rang de l’histoire de la concession à ce chapitre.

Dylan Larkin et Mike Green ont aussi fait vibrer les cordages pour les Red Wings, qui avaient encaissé deux défaites de suite avant cette rencontre.

Petr Mrazek a repoussé 27 rondelles et signé son deuxième jeu blanc de la saison — et son 12e en carrière.

Bertuzzi, le neveu de l’ex-joueur de la LNH Todd Bertuzzi, a porté la marque à 4-0 lorsqu’il sauté sur un retour de lancer à l’embouchure du filet des Hawks à 13:37 du troisième tiers. Il s’agissait de son premier filet en carrière dans la LNH, lui qui compte aussi cinq passes en 10 parties cette saison.

Les Red Wings (18-18-7) étaient privés des attaquants Justin Abdelkader et Darren Helm, qui sont ennuyés par des blessures au bas du corps.

Dominic Turgeon, le fils de l’ex-joueur de la LNH Pierre Turgeon, a disputé sa première rencontre dans le circuit Bettman après avoir été rappelé du club-école des Red Wings à Grand Rapids.

Les Hawks (22-17-6) avaient gagné trois de leurs quatre rencontres précédentes, mais ils ont été brouillons pendant la majeure partie de leur dernier match avant la pause réglementaire.

La foule de 21 830 spectateurs a hué ses favoris pendant que les dernières secondes s’écoulaient. Jeff Glass a fini le match avec 22 arrêts devant le filet des Blackhawks, qui ont maintenant un dossier de 12-8-2 à domicile cette saison.