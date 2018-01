NEW YORK — Le joueur autonome Adrian Gonzalez s’est entendu pour un an avec les Mets de New York.

Âgé de 35 ans, Gonzalez doit d’abord passer un examen physique afin que le contrat soit confirmé. Le joueur de premier but a été limité à 71 matchs la saison dernière en raison d’une hernie discale au dos et les Dodgers de Los Angeles l’ont tenu à l’écart du jeu pendant toute la durée des séries éliminatoires.

Gonzalez a été sélectionné cinq fois au match des étoiles. Il a frappé 311 circuits en carrière et il a maintenu une moyenne au bâton de ,288. La saison passée, il a affiché une moyenne de ,242 et il a été échangé aux Braves d’Atlanta, en décembre. Les Braves l’ont libéré peu de temps après la transaction.

Gonzalez doit empocher 21 millions $US en 2018, mais les Mets ne devront lui débourser que 545 000 $ s’il fait partie de leur formation. Les Mets ont fait jouer la recrue Dominic Smith au premier but, la saison dernière, mais Smith n’a revendiqué qu’une moyenne de ,198.