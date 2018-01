DRUMMONDVILLE, Qc — Nicolas Guay a enfilé deux buts, dont un en avantage numérique, et les Voltigeurs de Drummondville ont récolté une septième victoire consécutive en vertu d’un gain de 5-1 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, dimanche.

Cette victoire permet ainsi à la troupe de Dominique Ducharme de s’approcher à un point du premier rang de la section Ouest détenu par l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui a toutefois deux matchs en main sur Drummondville.

Les Voltigeurs ont rapidement pris les choses en main en première période en se forgeant une avance de 5-0. Robert Lynch, Cédric Desruisseaux et Connor Bramwell, en désavantage numérique, ont touché la cible du côté des Voltigeurs. Joe Veleno et Xavier Bernard ont quant à eux récolté deux aides.

Raphaël Harvey-Pinard a gâché le blanchissage d’Olivier Rodrigue à 14:26 de la troisième période.

Rodrigue a repoussé 25 des 26 rondelles dirigées vers lui pour les Volitgeurs, tandis que son vis-à-vis, Zachary Edmond a cédé à cinq reprises en 34 tirs.

Les hommes de Ducharme ont récolté trois buts en 5:59 au premier engagement.

Bramwell, posté à la gauche du filet, a par la suite profité du tour de maître de Veleno pour creuser l’écart 4-0 en désavantage numérique.

Guay a planté un clou dans le cercueil des Huskies en marquant son deuxième but de la rencontre quelques secondes avant le premier entracte. Laissé seul devant la cage des Huskies, Guay a déjoué Edmond d’un tir dans la partie supérieure du filet.

Il s’agissait d’un deuxième revers consécutif pour les Huskies.

Screaming Eagles 3 Drakkar 5

Ivan Chekhovich a touché la cible à deux reprises, Francis Leclerc a repoussé 31 tirs et le Drakkar de Baie-Comeau a eu le dessus 5-3 sur les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Les hommes de Martin Bernard ont pris les devants 4-1 en première période et ont tenu le fort au deuxième engagement pour l’emporter.

Luke Kirwan, Christopher Benoit et Xavier Bouchard ont sonné la charge pour le Drakkar, tandis que D’Artagnan Joly a obtenu deux mentions d’assistance.

Tyler Hylland, Peyton Hoyt et Declan Smith ont trouvé le fond du filet du côté des Screaming-Eagles. Kyle Jessiman a pour sa part réalisé 24 arrêts.

Islanders 1 Wildcats 4

Anderson MacDonald a trompé la vigilance de Dakota Lund-Cornish à deux reprises, James Phelan a récolté un but et deux mentions d’aide et les Wildcats de Moncton ont écrasé les Islanders de Charlottetown 4-1.

Mika Cyr a enfilé le but gagnant à 15:05 de la première période, grâce à une aide de Phelan. Mark Grametbauer a stoppé 29 lancers.

Sullivan Sparkes a inscrit le seul but du côté des Islanders, réduisant l’écart 2-1 au deuxième vingt. MacDonald et Phelan, dans un filet désert, ont cependant ajouté deux buts d’assurance pour sceller la victoire en fin de troisième période.

Lund-Cornish a pour sa part bloqué 20 tirs pour les Islanders.

Titan 4 Remparts 1

German Rubstov a fait mouche à deux reprises en deuxième période, Jeffrey Truchon-Viel a fait bouger les cordages en plus de récolter une mention d’aide et le Titan d’Acadie-Bathurst a battu les Remparts de Québec 4-1.

Pascal Laberge avait pourtant ouvert la marque tôt en première période, enfilant le seul but des Remparts après 1:46 de jeu.

Evan Fitzpatrick a cependant repoussé les 26 tirs suivants des Remparts pour permettre au Titan de l’emporter. Noah Dobson a ajouté le quatrième but à 9:37 de la troisième période pour s’assurer de la victoire.

Blanchi lors des deux dernières rencontres, Truchon-Viel a enfilé son 18e but de la saison, tandis que Rubstov a obtenu son sixième point, dont trois buts, en cinq matchs depuis le début du mois de janvier.

Antoine Samuel a réalisé 26 arrêts du côté des Remparts.

Sea Dogs 1 Océanic 8

Denis Mikhnin et Samuel Dove-McFalls ont tous les deux enregistré un tour du chapeau et l’Océanic de Rimouski a écrasé les Sea Dogs de Saint-Jean 8-1.

Les Sea Dogs ont tenu leur bout pendant la moitié du match, mais les écluses se sont ouvertes par la suite. L’Océanic a inscrit sept buts sans riposte et Mikhnin ainsi que Dove-McFalls ont complété leur tour du chapeau au troisième engagement.

La recrue Mathieu Bizier a récolté un but et trois aides tandis que la jeune sensation de 16 ans Alexis Lafrenière a ajouté un but et deux mentions d’assistance. Mathieu Nadeau et Anthony Gagnon ont tous les deux été complices de trois réussites de l’Océanic, qui n’a pas perdu à ses quatre dernières parties.

Radim Salda a été l’unique marqueur des Sea Dogs, qui ont perdu leurs six dernières sorties et qui occupent le 17e et avant-dernier rang au classement général de la LHJMQ.

Le gardien recrue de l’Océanic Colten Ellis a stoppé 22 des 23 tirs dirigés vers lui et il n’a pas perdu depuis le 28 décembre. Alex D’Orio et Matthew Williams ont tous deux alloué quatre buts devant la cage des Sea Dogs.

Foreurs 3 Phoenix 2 (Fus.)

Nicolas Ouellet a été le seul marqueur de la séance de tirs de barrage et les Foreurs de Val-d’Or ont défait le Phoenix de Sherbrooke 3-2.

Ouellet a été le premier à s’élancer du côté des Foreurs et il a trompé la vigilance de Reilly Pickard. Mathieu Marquis a bloqué les trois tentatives du Phoenix pour confirmer la victoire des siens.

Ouellet et Jérémy Michel ont permis aux Foreurs de créer l’égalité à deux reprises. Ouellet a d’ailleurs forcé la tenue d’une période supplémentaire en nivelant le pointage à 6:27 de la troisième période.

Félix Robert et Jaxon Bellamy ont répliqué pour le Phoenix, qui n’a pas connu la victoire à ses deux dernières premières.

Les deux gardiens ont connu un fort match, mais c’est Marquis qui aura eu le dernier mot. Il a repoussé 47 rondelles tandis que Pickard a effectué 36 arrêts pour le Phoenix.

Tigres 3 Olympiques 2

Maxime Comtois a brisé l’égalité alors qu’il restait un peu plus de trois minutes à faire à la rencontre et les Tigres de Victoriaville ont vaincu les Olympiques de Gatineau 3-2.

Comtois a sauté sur un retour de lancer d’Ivan Kosorenkov pour loger la rondelle dans la lucarne. Comtois, qui a gagné la médaille d’or avec le Canada au Championnat mondial de hockey junior, a inscrit quatre buts et une aide en trois matchs à son retour dans la LHJMQ.

Chase Harwell a aussi enfilé l’aiguille pour les Tigres alors que Dominic Cormier a conclu l’affrontement avec deux mentions d’assistance.

Giordano Finoro et Gabriel Bilodeau ont touché la cible pour les Olympiques, qui se sont inclinés au cours de leurs quatre dernières parties.

Etienne Montpetit n’a fait face qu’à 15 lancers devant le filet des Tigres, en stoppant 13 au passage. Son vis-à-vis chez les Olympiques, Tristan Bérubé, a réalisé 20 arrêts.