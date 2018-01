MELBOURNE, Australie — Venus Williams et Sloane Stephens ont subi l’élimination d’entrée de jeu lors d’une journée d’ouverture pénible pour les Américaines aux Internationaux de tennis des États-Unis.

À son premier match sur le court Rod Laver depuis sa défaite en finale face à sa soeur Serena l’an dernier, Venus Williams a perdu 6-3, 7-5 face à Belinda Bencic, confirmant que le titre ne demeurera pas dans la famille.

Serena Williams n’a pas disputé un tournoi du Grand Chelem depuis sa finale de l’an dernier en raison de sa grossesse et la naissance de son premier enfant.

«Je ne pense pas avoir disputé un mauvais match. Elle a simplement joué encore mieux, a commenté Venus Williams, qui disputait ses 18es Internationaux d’Australie. Je dois lui en donner le mérite.

«Je n’ai pas si mal joué, je n’ai pas raté tous les coups. Mais ça n’a pas marché.»

Stephens, championne des Internationaux des États-Unis, a été la première représentante des États-Unis à plier bagage, subissant la loi de Zhang Shuai, 2-6, 7-6 (2), 6-2. Williams a suivi et CoCo Vandeweghe, no 10, demi-finaliste à Melbourne et à New York l’an dernier, a perdu 7-6 (4) et 6-2 aux dépens de Timea Babos.

CiCi Bellis, Sofia Kenin — vaincue par la no 12 Julia Goerges, qui a prolongé sa séquence victorieuse à 15 —, Alison Riske, Taylor Townsend et Jennifer Brady ont toutes perdu avant que Nicole Gibbs l’emporte contre Viktoriya Tomova 6-1, 6-1, interrompant la séquence de huit défaites des représentantes américaines.

Irina Falconi a baissé pavillon 6-1, 6-1 face à Daria Garvilova, no 23, lors du dernier match sur le court Rod Laver, ce qui signifie que les Américaines ont perdu neuf de leurs 10 matchs lors de la première journée.

Jack Sock, no 8, l’Américain le mieux classé au tableau messieurs, a perdu 6-1, 7-6 (4), 5-7, 6-3 face à Yuichi Sugita et son compatriote John Isner, 16e tête d’affiche, s’est incliné en quatre sets devant l’Australien Matt Ebden. Kevin King, issu des qualifications, a cédé en trois sets face à Jo-Wifried Tsonga, no 15.

Le favori Rafael Nadal et Grigor Dimitrov, no 3, ont signé des victoires logiques, tout comme Caroline Wozniacki, no 2, et Elina Svitolina, no 4, au tableau féminin.

Pour Venus Williams, no 5, il s’agit d’une première défaite en cinq face-à-face contre Bencic, éliminée dès la première ronde par Serena l’an dernier.

Nadal, de retour à la compétition après une pause pour soigner un problème à son genou droit, n’a eu aucun mal pour disposer 6-1, 6-1, 6-1 de Victor Estrella Burgos lors du premier match de la soirée sur le court Rod Laver. Au même moment, l’espoir australien Nick Kyrgios a pris la mesure de Rogerio Dutra Silva 6-1, 6-2, 6-4.

Marin Cilic, no 6, Pablo Carreno Busta, no 10, Gilles Muller, no 23, Diego Schwartzman, no 24, Damir Dzumhur, no 28, Andrei Rublev, no 30, ont également franchi avec succès la première ronde.

Kevin Anderson, finaliste des Internationaux et 11e tête de série, a perdu en cinq sets aux mains de Kyle Edmund.

Jelena Ostapenko, championne en titre des Internationaux de France, a connu un bon départ avec une victoire de 6-1, 6-4 contre Francesca Schiavone et Anastasia Pavlyuchenkova, no 15, a défait Kateryna Kozlova.