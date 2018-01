MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal pourront compter sur les demis défensifs Chris Ackie et Michael Carter une saison de plus, les deux hommes ayant paraphé nouveau contrat.

Ackie n’a disputé que six rencontres comme maraudeur partant la saison passée, mais il a fait sentir sa présence. Le footballeur de 25 ans de six pieds deux, 205 livres, a récolté 17 plaqués et provoqué deux échappés, en plus de deux plaqués au sein des unités spéciales.

En 39 matchs en carrière, le choix de premier tour (quatrième au total) des Alouettes en 2015 a inscrit 28 plaqués défensifs ainsi que 21 plaqués sur les unités spéciales.

Carter s’est quant à lui joint aux Alouettes en août 2017 après un bref passage à Toronto. Il a pris part à neuf rencontres avec l’équipe, dont trois comme partant. Le joueur de cinq pieds 10, 175 livres, a obtenu 15 plaqués en plus d’en ajouter deux autres au sein des unités spéciales.

Il s’agissait de son deuxième séjour avec l’organisation montréalaise, lui qui avait été avec l’équipe de 2012 à 2014. Natif de Windsor en Ontario, le demi défensif a gagné la coupe Grey avec les Eskimos d’Edmonton en 2015. Carter a aussi porté les couleurs des Tiger-Cats de Hamilton et des Roughriders de la Saskatchewan après avoir été un choix de troisième ronde des Lions de la Colombie-Britannique en 2011.

Par ailleurs, les Alouettes ont cédé le demi à l’attaque Brandon Rutley aux Lions en retour de considérations ultérieures.

Rutley a passé quatre saisons à Montréal après avoir été embauché par les Tiger-Cats de Hamilton en 2012. En 35 matchs, il a récolté 1243 verges et quatre touchés en 248 courses. Il a également capté 75 passes pour 722 verges et cinq touchés, en plus de retourner cinq bottés d’envoi pour 460 verges.