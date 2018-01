NEW YORK — Les Flames de Calgary sont à l’honneur dans la Ligue nationale de hockey, alors que deux de leurs représentants ont été élus au sein des étoiles de la dernière semaine d’activités.

Ainsi, l’ailier gauche Johnny Gaudreau et le gardien Mike Smith ont été choisis première et deuxième étoiles, tandis que l’ailier droit des Penguins de Pittsburgh Phil Kessel est la troisième.

Gaudreau a mené tous les patineurs de la LNH avec six aides et huit points en quatre rencontres pour mener les siens à une semaine parfaite, qui a permis aux Flames de porter leur série de victoires à sept. Après une performance de trois aides — sa cinquième en carrière — dans un gain de 3-2 en prolongation contre le Wild du Minnesota, Gaudreau a marqué le but gagnant dans deux matchs d’affilée pour porter son total à 16 en carrière.

Le patineur de 24 ans de Salem, au New Jersey, vient au deuxième rang des marqueurs de la LNH avec 54 points (15-39) en 45 rencontres. Au cours de sa séquence de sept matchs avec au moins un point, il a inscrit 13 points, dont deux buts.

Son coéquipier Smith a quant à lui stoppé 104 des 108 tirs dirigés contre lui au cours de la dernière semaine, pour terminer avec une fiche de 3-0-0, une moyenne de 1,32 et un taux d’efficacité de ,963. L’Ontarien de 35 ans a maintenant signé la victoire à ses six derniers départs et affiche un dossier de 20-13-3 avec une moyenne de 2,46, un taux d’efficacité de ,924 et deux jeux blancs en 38 rencontres cette saison.

Finalement, Kessel a marqué deux buts et ajouté trois aides en deux matchs, inscrivant le but gagnant dans chacun de ceux-ci afin d’aider les Penguins à se hisser au premier rang des équipes repêchées dans l’Est. Ces deux buts ont permis à l’Américain de 30 ans d’atteindre le plateau des 20 buts pour une 10e saison d’affilée. En 46 rencontres cette saison, Kessel a 52 points, dont 20 buts.