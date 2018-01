PHILADELPHIE — Les Eagles de Philadelphie (13-3) ne sont toujours pas les favoris, même à domicile. Case Keenum et les Vikings du Minnesota (13-3) ont amorcé la semaine comme favoris pour remporter le championnat de l’Association nationale de la NFL, dimanche soir.

Mais cela convient parfaitement aux Eagles, qui ont accueilli à bras ouverts leur rôle de mal-aimés face aux Falcons d’Atlanta. Formation la mieux classée, les Eagles n’étaient pas favoris pour l’emporter à son premier match des éliminatoires, une première dans l’histoire de la NFL.

Après avoir battu les Falcons 15-10, le bloqueur droit Lane Johnson et l’ailier défensif Chris Long se sont moqués des nombreux sceptiques en revêtant un masque de berger allemand alors qu’ils quittaient le terrain.

Clin d’oeil au statut de négligés («underdogs»), les masques de chien sont devenus populaires à Philadelphie depuis la mise en scène orchestrée par les joueurs des Eagles samedi soir. L’équipe a annoncé que les partisans pouvaient même en porter dimanche, à condition qu’ils les enlèvent au moment de passer la sécurité avant d’entrer dans le stade.

«D’être capable de gagner alors qu’autant de personnes ne croient pas en nous fait que la victoire est encore plus spéciale», a déclaré l’entraîneur des Eagles, Doug Pederson, lundi.

Les attentes envers les Eagles se sont effondrées lorsque Carson Wentz a subi une déchirure du ligament croisé antérieur à un genou en décembre. Nick Foles a cependant assuré la relève, affichant un dossier de 3-1 depuis. Sa seule défaite est survenue lors de la 17e semaine, où les joueurs réguliers ont pris part à un seul quart.

L’offensive des Eagles n’est cependant plus la même depuis la blessure de Wentz, qui est toujours en lice pour remporter le titre du joueur par excellence en raison de ses 33 passes de touché, en 13 rencontres.

«Depuis, personne ne nous favorise, a mentionné Pederson. Personne ne nous a donné une chance. Je comprends, Carson est excellent, mais toutes les semaines, nos joueurs entendent les mêmes commentaires; que soudainement, les gens croient nous ne sommes plus assez bons. Nous avons présenté une fiche de 13-3, le meilleur dossier du circuit et nous avons l’avantage du terrain tout au long des éliminatoires.

«Les gars vont se motiver simplement en se basant sur les commentaires entendus dans les derniers mois.

«Écoutez, ce que vous dites entre vous à notre sujet n’a pas d’importance, parce que notre équipe est unie. Je défendrais tous mes joueurs et j’irais à la guerre avec tous les gars dans ce vestiaire.»

Les Eagles se trouvaient dans la situation inverse lorsqu’ils poursuivaient leur chemin en route vers le Super Bowl, il y a neuf ans. Ils étaient alors favoris pour vaincre les Cardinals en Arizona, mais Kurt Warner et Larry Fitzgerald avaient permis aux Cardinals de venir de l’arrière pour l’emporter 32-25.

Depuis les années 2000, les équipes qui disputent le championnat de la Nationale à domicile ont joué le rôle des oppressés quatre fois seulement. Les Giants de New York ont battu les Vikings du Minnesota en janvier 2000, tandis que les Cardinals ont défait les Eagles en 2009. Les Bears ont cependant perdu face aux Packers de Green Bay à Chicago en janvier 2010, et les Falcons ont encaissé un revers face aux 49ers de San Francisco à Atlanta, en janvier 2012.

«Je suis soulagé que ce ne soit pas eux qui gèrent mes finances, a avoué l’ailier rapproché Zach Ertz à propos des gens qui ont posé leur pronostic. Je sens que tous ceux qui ont fait leurs prédictions ont tort. Comme ceux qui font leurs prédictions en prévision du repêchage, c’est la même chose. Tous ces gens qui croient tout savoir ont généralement tort.»

Les Eagles utilisent les critiques comme motivation supplémentaire, eux qui tentent de mériter un premier titre du Super Bowl. Ils ont gagné le championnat de la NFL en 1960 mais depuis, ils ont été battus à leurs deux présences au Super Bowl, en 1981 et en 2005.

«Continuez de nous manquer de respect et nous allons continuer de vous prouver que vous aviez tort, a prévenu le receveur Alshon Jeffery. Nous croyons en nos chances et nous nous fichons de ce que les autres pensent. Nous allons simplement continuer de croire en nous et nous allons continuer à nous battre.»